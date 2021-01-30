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شاهد.. يوفنتوس يهزم سامبدوريا ويقفز للمركز الثالث بالدوري الإيطالي

رامسي (يسار) يحتفل مع زميليه بتسجيله الهدف الثاني ليوفنتوس (رويترز)
رامسي (يسار) يحتفل مع زميليه بتسجيله الهدف الثاني ليوفنتوس (رويترز)
30/1/2021-|آخر تحديث: 31/1/202101:56 AM (مكة المكرمة)

قفز فريق يوفنتوس للمركز الثالث بالدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه سامبدوريا 2-صفر اليوم السبت في الجولة العشرين من الكالتشيو.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدما بهدف سجله فيدريكو كييزا في الدقيقة 20، وفي الشوط الثاني سجل آرون رامسي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 39 نقطة، وقفز من المركز الخامس إلى الثالث، في حين توقف رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز العاشر.

وأصبح يوفنتوس على بعد 7 نقاط من المتصدر ميلان (46 نقطة)، لكن حامل اللقب لعب مباراة أقل من المتصدر.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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