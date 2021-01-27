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بعد طرد إبراهيموفيتش.. إنتر يحسم "ديربي الغضب" ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

تأثر ميلان سلبيا بطرد إبراهيموفيتش (يمين) بعد اشتباكه مع لوكاكو (رويترز)
تأثر ميلان سلبيا بطرد إبراهيموفيتش (يمين) بعد اشتباكه مع لوكاكو (رويترز)
26/1/2021-|آخر تحديث: 27/1/202101:12 AM (مكة المكرمة)

حسم إنتر ميلان "ديربي الغضب" وتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه المثير على ميلان 2-1 على ملعب سان سيرو في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وبادر ميلان بالتسجيل عن طريق هدافه زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 31، الذي طُرد في الدقيقة 58، بعد دخوله في مشادة واشتباك مع روميلو لوكاكو هداف إنتر.

وتأثر ميلان سلبيا بطرد إبراهيموفيتش، وتمكن لوكاكو من تسجيل هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وحسم كريستيان إريكسن الفوز لإنتر بتسجيله الهدف الثاني القاتل في الدقيقة 97.

وسيواجه إنتر في نصف النهائي الفائز من مباراة يوفنتوس وسبال.

المصدر : الجزيرة

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