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ربع مليار.. رونالدو يحطم الأرقام القياسية عبر إنستغرام

رونالدو تفوق على كل النجوم في مختلف الميادين (غيتي)
رونالدو تفوق على كل النجوم في مختلف الميادين (غيتي)
2/1/2021

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية داخل الملاعب وخارجها، إذ أصبح اليوم الشخص الأكثر متابعة عبر موقع إنستغرام، وصاحب المنشور الأكثر تفاعلا خلال عام 2020.

وفي الساعات القليلة الماضية تخطّى عدد متابعي رونالدو 250 مليون شخص عبر موقع إنستغرام، متفوقا على عدد من نجوم الفن، أقرب منافسيه على هذه الصدارة.

ومن عالم كرة القدم، يعدّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أقرب ملاحق لميسي بـ174 مليون متابع، ثم البرازيلي نيمار بـ144 مليون متابع.

وجسّد رونالدو سطوته على موقع إنستغرام، بتصنيف منشور له الأكثر تفاعلا خلال عام 2020، فقد حظيت الصورة التي نشرها لنعي النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا بـ19 مليون إعجاب.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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