ديكلاين تومسون.. من إصابة نادرة وطفولة في كرسي متحرك إلى مواجهة نجوم الكرة الإنجليزية

انتشر مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي لأسرة بريطانية فرحت كثيرا لمشاركة ابنها لأول مرة كلاعب كرة قدم محترف، بعد معاناته من إصابة نادرة في العظام أجلسته على كرسي متحرك في طفولته.

وشارك المدافع الشاب ديكلان تومسون (18 عاما) في أول مباراة احترافية له مع فريقه شيفيلد وينزداي ضد إكستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي، وعند دخوله أرض الملعب بدأت أسرته التي تشاهد المباراة من المنزل بالاحتفال بشكل جنوني من شدة الفرحة.

This is beautiful ❤️ After being diagnosed with Perthes Disease at a young age, Declan Thompson spent years in a wheelchair and was told he may never walk again. This weekend he made his full senior debut for @swfc in the #EmiratesFACup, and his family couldn't be prouder! pic.twitter.com/JHb19FdtKd — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 13, 2021

ونشر الحساب الرسمي لكأس الاتحاد الإنجليزي فيديو العائلة على موقع تويتر، معلقا عليه "هذا جميل، بعد تشخيص إصابته بمرض بيرثيس في سن مبكرة، أمضى ديكلان تومسون سنوات على كرسي متحرك وقيل له إنه قد لا يمشي مرة أخرى. في نهاية هذا الأسبوع، ظهر لأول مرة مع الكبار في البطولة".

At age 5, Declan Thompson was diagnosed with Perthes Syndrome and the doctors said that he might never walk again. He underwent several operations and spent 18 months in a wheelchair and he never gave up. On Sunday, he made his debut for Sheffield Wednesday. Inspirational. 💪 pic.twitter.com/6PmpfTINFn — Football Tweet (@Football__Tweet) January 13, 2021

I absolutely adore this. There's no better feeling than seeing you kids achieve something special. Love, love, love it ❤️⚽️ https://t.co/ws9OUL5Mjc — Bill Hanfrey (@BHanfrey) January 14, 2021

وظهر تأثر والد تومسون الشديد ونزول دموع الفرحة لحظة مشاهدة نجله ينزل إلى أرض الميدان ويشارك في المباراة.

Last thing I needed to see today 😭 https://t.co/EnkhGQeizJ — Ben Jay (@benjayyman) January 13, 2021

وعبّر نشطاء عن تأثرهم بتلك اللقطة التي تعبّر عن سبب حب وعشق كرة القدم، مشيرين إلى دور الأسرة الكبير وأهميتها عندما تكون ملهمة لأطفالها حتى يحققوا أحلامهم وإن كانت مستحيلة.