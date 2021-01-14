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ديكلاين تومسون.. من إصابة نادرة وطفولة في كرسي متحرك إلى مواجهة نجوم الكرة الإنجليزية

لقطة من لقاء شيفيلد وينزداي ضد إكستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي (رويترز)
لقطة من لقاء شيفيلد وينزداي ضد إكستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي (رويترز)
14/1/2021

انتشر مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي لأسرة بريطانية فرحت كثيرا لمشاركة ابنها لأول مرة كلاعب كرة قدم محترف، بعد معاناته من إصابة نادرة في العظام أجلسته على كرسي متحرك في طفولته.

وشارك المدافع الشاب ديكلان تومسون (18 عاما) في أول مباراة احترافية له مع فريقه شيفيلد وينزداي ضد إكستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي، وعند دخوله أرض الملعب بدأت أسرته التي تشاهد المباراة من المنزل بالاحتفال بشكل جنوني من شدة الفرحة.

ونشر الحساب الرسمي لكأس الاتحاد الإنجليزي فيديو العائلة على موقع تويتر، معلقا عليه "هذا جميل، بعد تشخيص إصابته بمرض بيرثيس في سن مبكرة، أمضى ديكلان تومسون سنوات على كرسي متحرك وقيل له إنه قد لا يمشي مرة أخرى. في نهاية هذا الأسبوع، ظهر لأول مرة مع الكبار في البطولة".

وظهر تأثر والد تومسون الشديد ونزول دموع الفرحة لحظة مشاهدة نجله ينزل إلى أرض الميدان ويشارك في المباراة.

وعبّر نشطاء عن تأثرهم بتلك اللقطة التي تعبّر عن سبب حب وعشق كرة القدم، مشيرين إلى دور الأسرة الكبير وأهميتها عندما تكون ملهمة لأطفالها حتى يحققوا أحلامهم وإن كانت مستحيلة.

المصدر : وكالة سند

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