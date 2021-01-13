بالفيديو.. بالميراس يتأهل لنهائي كأس ليبرتادوريس رغم خسارته أمام ريفر بليت

تأهل فريق بالميراس البرازيلي إلى نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، رغم خسارته أمام ريفر بليت الأرجنتيني صفر-2 مساء الثلاثاء (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت غرينيتش) في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وحجز بالميراس مقعده في النهائي بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين بعدما فاز على ريفر بليت 3-صفر في عقر داره ذهابا.

🔥⚽ A dramatic #Libertadores night in São Paulo! 🟢⚪🏆 @RiverPlate topped @Palmeiras 2-0 on the evening, but it was the Brazilians booking a spot in the Final thanks to a 3-2 aggregate win. 🎥 All of the highlights, brought to you by @FTBSantander. pic.twitter.com/9FnF1aFUBl — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) January 13, 2021

وأنهى ريفر بليت الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما روبرتو روخاس ورافايل سانتوس بوري في الدقيقتين 29 و44.

وفي الشوط الثاني، فشل ريفر بليت في تعزيز تقدمه بأهداف أخرى في ظل النقص العددي في صفوفه، بعد طرد لاعبه روبرتو روخاس في الدقيقة 73 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

#بالميراس_ريفر_بليت ⚽️🔥 ⚽️🥅 رأسية روبرت روخاس تُعيد الأمل لريفر بليت بتقليص الفارق مع مضيفه بالميراس#كوبا_ليبرتادوريس pic.twitter.com/U9dWUAc1sT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 13, 2021

ويعود بالميراس للظهور في نهائي البطولة للمرة الأولى منذ 21 عاما.

وخلال المباراة، ألغى الحكم هدفا ثالثا لريفر بليت كما ألغى ضربة جزاء للفريق بعد مراجعة نظام "حكم الفيديو المساعد" (فار).

ويلتقي بالميراس في نهائي البطولة مع الفائز في المواجهة بين سانتوس البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، اللذين يلتقيان مساء اليوم الأربعاء (صباح غد الخميس بتوقيت غرينيتش) في إياب المربع الذهبي.

وكانت مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل السلبي على ملعب بوكا جونيورز.

وتقام المباراة النهائية للبطولة في 30 يناير/كانون الثاني الحالي على ملعب ماراكانا العريق بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مع غياب الجماهير في ظل استمرار أزمة كورونا.

ويتأهل الفائز في هذه المباراة إلى بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر في 1 فبراير/شباط المقبل إلى 11 من الشهر نفسه.

وكانت البطولة استأنفت نشاطها في سبتمبر/أيلول الماضي بعد توقف دام لنحو 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.