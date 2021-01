بالفيديو.. بالميراس يتأهل لنهائي كأس ليبرتادوريس رغم خسارته أمام ريفر بليت

تأهل فريق بالميراس البرازيلي إلى نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، رغم خسارته أمام ريفر بليت الأرجنتيني صفر-2 مساء الثلاثاء (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت غرينيتش) في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وحجز بالميراس مقعده في النهائي بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين بعدما فاز على ريفر بليت 3-صفر في عقر داره ذهابا.

