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بالفيديو.. بالميراس يتأهل لنهائي كأس ليبرتادوريس رغم خسارته أمام ريفر بليت

فرحة عارمة بتأهل بالميراس لنهائي البطولة للمرة الأولى منذ 21 عاما (رويترز)
فرحة عارمة بتأهل بالميراس لنهائي البطولة للمرة الأولى منذ 21 عاما (رويترز)
13/1/2021-|آخر تحديث: 13/1/202103:30 PM (مكة المكرمة)

تأهل فريق بالميراس البرازيلي إلى نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، رغم خسارته أمام ريفر بليت الأرجنتيني صفر-2 مساء الثلاثاء (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت غرينيتش) في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وحجز بالميراس مقعده في النهائي بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين بعدما فاز على ريفر بليت 3-صفر في عقر داره ذهابا.

وأنهى ريفر بليت الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما روبرتو روخاس ورافايل سانتوس بوري في الدقيقتين 29 و44.

وفي الشوط الثاني، فشل ريفر بليت في تعزيز تقدمه بأهداف أخرى في ظل النقص العددي في صفوفه، بعد طرد لاعبه روبرتو روخاس في الدقيقة 73 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ويعود بالميراس للظهور في نهائي البطولة للمرة الأولى منذ 21 عاما.

وخلال المباراة، ألغى الحكم هدفا ثالثا لريفر بليت كما ألغى ضربة جزاء للفريق بعد مراجعة نظام "حكم الفيديو المساعد" (فار).

ويلتقي بالميراس في نهائي البطولة مع الفائز في المواجهة بين سانتوس البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، اللذين يلتقيان مساء اليوم الأربعاء (صباح غد الخميس بتوقيت غرينيتش) في إياب المربع الذهبي.

وكانت مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل السلبي على ملعب بوكا جونيورز.

وتقام المباراة النهائية للبطولة في 30 يناير/كانون الثاني الحالي على ملعب ماراكانا العريق بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مع غياب الجماهير في ظل استمرار أزمة كورونا.

ويتأهل الفائز في هذه المباراة إلى بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر في 1 فبراير/شباط المقبل إلى 11 من الشهر نفسه.

وكانت البطولة استأنفت نشاطها في سبتمبر/أيلول الماضي بعد توقف دام لنحو 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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