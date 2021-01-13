إنجاز غاب برحيل فيرغسون.. مانشستر يونايتد يتجاوز التوقعات لكن ليفربول سيكون الاختبار الحقيقي

مرت 8 سنوات منذ اعتلاء مانشستر يونايتد قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مثل هذه المرحلة من الموسم. وبينما يبتعد المدرب أولي جونار سولشار عن كل أشكال النشوة، فمن الواضح أنه نجح في تجاوز الصعوبات مع فريقه.

وبفوزه 1-صفر على مضيفه بيرنلي أمس الثلاثاء، وهو انتصار تحقق في أجواء متجمدة وأمام منافس قوي بدنيا، ابتعد يونايتد بـ3 نقاط في صدارة الترتيب قبل مواجهته ليفربول حامل اللقب بملعب أنفيلد يوم الأحد المقل.

وكان أليكس فيرغسون ما زال مدربا ليونايتد عندما تصدر الترتيب بعد 17 مباراة في 2012، وفي ذلك الموسم، الذي كان الأخير له مع النادي، مضى يونايتد ليحرز اللقب.

وما إذا كان فريق سولشار قادرا على تحقيق مثل هذا الإنجاز هو أمر يظل كثيرون متشككين فيه، ومن المفترض أن تعطينا مباراة الأحد نبذة عن حظوظه لكن مجرد الوجود في سباق اللقب أمر يتجاوز التوقعات.

وقال سولشار "إنه مركز رائع. بالطبع ندرك أننا ذاهبون لملاقاة حامل اللقب، قدموا أداء مذهلا على مدى 3 مواسم ونصف الموسم، ولذلك ندرك أنها ستكون مباراة صعبة لنا لكننا مستعدون لها".

وأضاف "لا أعتقد أننا كان يمكن أن نواجههم في وقت أفضل من ذلك، لأننا في حالة جيدة ولدينا النهم اللازم وهذا أمر في غاية الأهمية. ويرغب اللاعبون في التحسن، وهذا اختبار آخر لشخصية الفريق وجودته".

وشعر قليلون بأن يونايتد مستعد لمنافسة ليفربول ومانشستر سيتي على قمة الترتيب في بداية الموسم، وأثارت البداية السيئة للموسم تساؤلات حول سولشار نفسه وما إذا كان الرجل المناسب لهذه المهمة.

وبعد هزيمته على أرضه أمام كريستال بالاس في الجولة الافتتاحية، خسر يونايتد 6-1 أمام توتنهام في مباراته التالية بملعبه.

وتعادل يونايتد دون أهداف مع تشلسي بملعب أولد ترافورد ثم قدم أداء سيئا آخر بملعبه في خسارته 1-صفر أمام أرسنال في أول نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن منذ ذلك الحين حصد يونايتد 29 نقطة من أصل 33، وبعد أن حقق 7 انتصارات في 8 مباريات خارج الديار هذا الموسم، نجح فريق سولشار أخيرا في الوصول لثبات المستوى الذي كان يحتاجه للمنافسة.

تشكيلة قوية

إذا كان هناك جانب في يونايتد يجب أن يعطي جماهيره ثقة في النصف الثاني من الموسم فهو قوة تشكيلته.

وفي الموسم الماضي، واجه يونايتد صعوبات في كل وقت، اضطر معها لإجراء تغييرات في تشكيلته الأساسية لكنه يمتلك الآن العديد من الخيارات التي يستطيع استخدامها دون أن تتراجع جودة الفريق.

ويقدم سكوت ماكتوميناي والبرازيلي فريد عروضا قوية في مركز الوسط المدافع لكن أمام بيرنلي اختار سولشار إشراك نيمانيا ماتيتش الأكثر قوة وخبرة بجانب بول بوغبا.

وسجل بوغبا هدف الفوز وقدم أداء واثقا آخر، في أحدث إشارة على تألق اللاعب الفرنسي في الآونة الأخيرة، بينما وفر اللاعب الصربي الصلابة اللازمة لاحتواء خطورة أصحاب الأرض.

وقال سولشار "قلت دائما إن بول لاعب كبير للغاية. لديه شخصية جيدة في غرفة الملابس وهو اللاعب الذي يتطلع إليه الآخرون دائما، وهو بطل للعالم بالطبع ونحن نرى الأفضل منه في هذه اللحظة. أشعر بأنه يتحسن كل مباراة".

لكن يوم الأحد سيكون أصعب اختبار لفريق يتطور لكن ما زال لم يثبت بعد أنه قادر على المنافسة على اللقب، ويتطلع بوغبا لهذه المواجهة.

وقال "علينا الحفاظ على هدوئنا، والآن حانت اللحظة المهمة. سنرى ما سيحدث. ستكون مباراة جميلة للجميع. إنها مباراة كبيرة ولنستعد لها".