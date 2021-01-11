البث الحي
كرة قدم

قبل مواجهة ليفربول.. مانشستر يونايتد يتطلع لانتزاع صدارة البريميرليغ وشيفيلد يحتاج لمعجزة

سكوت ماكتومناي يقفز فرحا بهدفه في مرمى واتفورد (غيتي)
سكوت ماكتومناي يقفز فرحا بهدفه في مرمى واتفورد (غيتي)
11/1/2021

قبل شهرين فقط، كان أولي جونار سولشاير مهددا بالرحيل عن تدريب مانشستر يونايتد، لكن الحال اختلف الآن حتى بات الفريق بحاجة إلى الفوز أو التعادل فقط أمام بيرنلي غدا الثلاثاء لانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين يونايتد وليفربول الأحد المقبل.

وواجه مانشستر يونايتد بداية صعبة في مشواره هذا الموسم، حيث خسر في المباراة الأولى، كما خسر على ملعبه أمام توتنهام 1-6، وحقق الفريق أول انتصار على ملعبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

لكنه نجح بعدها في تحقيق 6 انتصارات مقابل تعادلين، وبات متعادلا الآن مع ليفربول حامل اللقب في عدد النقاط، مع تفوق ليفربول في الصدارة بفارق الأهداف فقط.

ويمكن لمانشستر يونايتد الانفراد بالصدارة في حالة الفوز أو التعادل مع بيرنلي غدا الثلاثاء في مباراة الفريقين المؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري، وذلك قبل أن يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليفربول يوم الأحد المقبل في الجولة 19 من الدوري.

ويدرك سولشاير فترات الصعود والهبوط التي يمر بها المدرب خلال الموسم، ويحرص على عدم الانشغال كثيرا بكون فريقه ينافس على القمة.

وقال سولشاير عقب فوز الفريق على واتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي "لم نصل حتى إلى نصف الطريق في الموسم حتى الآن. أشعر بأن كل مباراة في الدوري الإنجليزي تشكل تحديا".

وأوضح "مباراة واتفورد كانت اختبارا. بيرنلي يشكل اختبارا وكذلك ستكون مباراة ليفربول وبعدها نواجه فولهام، وهو ما سيحمل اختبارا مختلفا. ولن يتذكر أحد كيف كان شكل جدول الدوري في يوم 12 يناير/كانون الثاني 2021".

وقد يضطر سولشاير لإجراء بعض التغييرات في تشكيل فريقه في مواجهة بيرنلي، حيث غاب بول بوغبا وفيكتور ليندلوف ولوك شاو عن مباراة واتفورد بسبب الإصابة.

وقال سولشاير في تصريحاته للصحفيين "أتمنى أن يكونوا جميعا لائقين لمباراة ليفربول. لست متأكدا من إمكانية مشاركتهم في مباراة بيرنلي. لكننا سنرى اليوم الاثنين".

وقدم مانشستر يونايتد عروضا أكثر فاعلية في المباريات التي خاضها خارج أرضه، وقد حصد 18 نقطة من إجمالي 21 نقطة كانت متاحة أمامه في المباريات خارج ملعبه هذا الموسم حتى الآن.

وقال سولشاير إن الرغبة في عدم التراجع الآن تشكل الحافز للفريق، وأكد أن الانتصارات المتتالية تعزز ثقة الفريق وتدفعه لمزيد من التقدم.

وأضاف "كل مباراة في الدوري الإنجليزي تحمل فرصة لبناء المزيد من الثقة".

ويتطلع توتنهام، صاحب المركز الرابع، إلى تقليص الفارق الذي يفصله عن ليفربول إلى نقطة واحدة، عبر مباراته أمام أستون فيلا صاحب المركز الثامن مساء الأربعاء.

كذلك يتطلع مانشستر سيتي إلى الشيء نفسه عبر مباراته أمام برايتون، كما يلتقي إيفرتون صاحب المركز السابع مع وولفرهامبتون ويمكنه أيضا تقليص الفارق مع ليفربول إلى نقطة واحدة.

وسيفتقد مانشستر سيتي على الأرجح جهود نجم الهجوم سيرجيو أغويرو، الذي غاب عن مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي، نظرا لخضوعه للعزل بعد أن كشفت الفحوص إصابة صديق له بعدوى فيروس كورونا المستجد.

أما شيفيلد متذيل الترتيب، فسيستهل مساعيه للانطلاق من جديد نحو تحقيق ما يبدو بمثابة المعجزة، بلقاء نيوكاسل غدا الثلاثاء.

وحصد شيفيلد يونايتد نقطتين فقط خلال المباريات الــ17 التي خاضها حتى الآن في الدوري، وقد بات البقاء في الدوري الممتاز بمثابة معجزة بالنسبة للفريق، لكن معنويات الفريق ومدربه كريس وايلدر ارتفعت إثر الفوز على بريستول روفرز في كأس الاتحاد مطلع هذا الأسبوع.

وتختتم مباريات المرحلة الثامنة عشر مساء الخميس بلقاء أرسنال مع كريستال بالاس.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

سولشار يتوخى الحذر.. ليفربول يحدد مدى قدرة مانشستر يونايتد في المنافسة على لقب البريميرليغ

عبر أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد عن سعادته بفوز فريقه 2-1 على أستون فيلا وتقاسمه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مع حامل اللقب ليفربول لكنه توخى الحذر بعد الحديث عن منافسة فريقه على اللقب.

المزيد من كرة قدم

شاهد.. صلاح يفوز بهدف الشهر في ليفربول للمرة الرابعة على التوالي

صلاح يسجد لله شكرا بعد هدفه بمرمى كريستال بالاس (رويترز)

ميسي يهدده.. هل رونالدو أعظم هداف في تاريخ الكرة؟

رونالدو يحتفل بهدفه في مرمى ساسولو (رويترز)

ريال مدريد المرهق أم برشلونة المتألق؟.. من يفوز بكأس السوبر الإسبانية؟

برشلونة انهزم من ريال في الليغا هذا الموسم لكنه الآن يبدو بحالة أفضل من "الملكي" (رويترز)

"الملك كازو" الياباني يلعب في سن 54 بعد تجديد عقده

كازو برقمه 11 يصوب برأسه في المرمى (غيتي)
الأكثر قراءة

وثيقة تكشف مخطط مجموعة مسلحة لإثارة الفوضى.. استعدادات لنشر 15 ألفا من الحرس الوطني لتأمين تنصيب بايدن

مجموعة براود بويز الداعمة لترامب والمتهمة باقتحام الكونغرس (غيتي)

بعد أسبوع من البريكست.. الشركات البریطانیة تبدأ بالنحيب

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة فرض عبئا لوجستيا وتنظيميا وإداريا لم تكن العديد من الشركات مستعدة لتحمله (غيتي إيميجز)

كم دقيقة تحتاج المعدة لهضم بيضة؟

(شترستوك)

بعد سياسة الخصوصية الجديدة.. أردوغان والرئاسة التركية يشجعان التحول من واتساب إلى "بيب"

الرئاسة التركية ستنقل مجموعات واتساب الخاصة إلى تطبيق المراسلة المشفر "بيب" (الأناضول)