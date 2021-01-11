قبل مواجهة ليفربول.. مانشستر يونايتد يتطلع لانتزاع صدارة البريميرليغ وشيفيلد يحتاج لمعجزة

قبل شهرين فقط، كان أولي جونار سولشاير مهددا بالرحيل عن تدريب مانشستر يونايتد، لكن الحال اختلف الآن حتى بات الفريق بحاجة إلى الفوز أو التعادل فقط أمام بيرنلي غدا الثلاثاء لانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين يونايتد وليفربول الأحد المقبل.

وواجه مانشستر يونايتد بداية صعبة في مشواره هذا الموسم، حيث خسر في المباراة الأولى، كما خسر على ملعبه أمام توتنهام 1-6، وحقق الفريق أول انتصار على ملعبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

لكنه نجح بعدها في تحقيق 6 انتصارات مقابل تعادلين، وبات متعادلا الآن مع ليفربول حامل اللقب في عدد النقاط، مع تفوق ليفربول في الصدارة بفارق الأهداف فقط.

ويمكن لمانشستر يونايتد الانفراد بالصدارة في حالة الفوز أو التعادل مع بيرنلي غدا الثلاثاء في مباراة الفريقين المؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري، وذلك قبل أن يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليفربول يوم الأحد المقبل في الجولة 19 من الدوري.

ويدرك سولشاير فترات الصعود والهبوط التي يمر بها المدرب خلال الموسم، ويحرص على عدم الانشغال كثيرا بكون فريقه ينافس على القمة.

💬 أولي: "علينا أن نتحلى بالشجاعة الهجومية وأن نبدأ كل مباراة بشكل متواضع ونعمل بجد" "لا يهم أين نحن بعد هذا، ولكن في نهاية الموسم."#يونايتد #بيرنلي_يونايتد pic.twitter.com/tzBVLjwIt6 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) January 11, 2021

وقال سولشاير عقب فوز الفريق على واتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي "لم نصل حتى إلى نصف الطريق في الموسم حتى الآن. أشعر بأن كل مباراة في الدوري الإنجليزي تشكل تحديا".

وأوضح "مباراة واتفورد كانت اختبارا. بيرنلي يشكل اختبارا وكذلك ستكون مباراة ليفربول وبعدها نواجه فولهام، وهو ما سيحمل اختبارا مختلفا. ولن يتذكر أحد كيف كان شكل جدول الدوري في يوم 12 يناير/كانون الثاني 2021".

🗣 أولي: "نحن أفضل من ما كنا عليه الموسم الماضي، ولكن لا أحد يتذكر جدول الترتيب في يناير. "بالنسبة لنا يتعلق الأمر بالتحسن وقد أظهرنا أنه يمكننا التعافي من الخسارة."#يونايتد #بيرنلي_يونايتد pic.twitter.com/XEFnVQwYRe — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) January 11, 2021

وقد يضطر سولشاير لإجراء بعض التغييرات في تشكيل فريقه في مواجهة بيرنلي، حيث غاب بول بوغبا وفيكتور ليندلوف ولوك شاو عن مباراة واتفورد بسبب الإصابة.

وقال سولشاير في تصريحاته للصحفيين "أتمنى أن يكونوا جميعا لائقين لمباراة ليفربول. لست متأكدا من إمكانية مشاركتهم في مباراة بيرنلي. لكننا سنرى اليوم الاثنين".

قدم سولشاير تحديثًا حول احتمالية عودة ثلاثة من أهم لاعبي #يونايتد إلى الفريق ضد بيرنلي وليفربول ⚽ للمزيد من التفاصيل 👇 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) January 11, 2021

وقدم مانشستر يونايتد عروضا أكثر فاعلية في المباريات التي خاضها خارج أرضه، وقد حصد 18 نقطة من إجمالي 21 نقطة كانت متاحة أمامه في المباريات خارج ملعبه هذا الموسم حتى الآن.

وقال سولشاير إن الرغبة في عدم التراجع الآن تشكل الحافز للفريق، وأكد أن الانتصارات المتتالية تعزز ثقة الفريق وتدفعه لمزيد من التقدم.

وأضاف "كل مباراة في الدوري الإنجليزي تحمل فرصة لبناء المزيد من الثقة".

ويتطلع توتنهام، صاحب المركز الرابع، إلى تقليص الفارق الذي يفصله عن ليفربول إلى نقطة واحدة، عبر مباراته أمام أستون فيلا صاحب المركز الثامن مساء الأربعاء.

كذلك يتطلع مانشستر سيتي إلى الشيء نفسه عبر مباراته أمام برايتون، كما يلتقي إيفرتون صاحب المركز السابع مع وولفرهامبتون ويمكنه أيضا تقليص الفارق مع ليفربول إلى نقطة واحدة.

وسيفتقد مانشستر سيتي على الأرجح جهود نجم الهجوم سيرجيو أغويرو، الذي غاب عن مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي، نظرا لخضوعه للعزل بعد أن كشفت الفحوص إصابة صديق له بعدوى فيروس كورونا المستجد.

أما شيفيلد متذيل الترتيب، فسيستهل مساعيه للانطلاق من جديد نحو تحقيق ما يبدو بمثابة المعجزة، بلقاء نيوكاسل غدا الثلاثاء.

وحصد شيفيلد يونايتد نقطتين فقط خلال المباريات الــ17 التي خاضها حتى الآن في الدوري، وقد بات البقاء في الدوري الممتاز بمثابة معجزة بالنسبة للفريق، لكن معنويات الفريق ومدربه كريس وايلدر ارتفعت إثر الفوز على بريستول روفرز في كأس الاتحاد مطلع هذا الأسبوع.

وتختتم مباريات المرحلة الثامنة عشر مساء الخميس بلقاء أرسنال مع كريستال بالاس.