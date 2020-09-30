اللقب الخامس في 2020.. بايرن ميونيخ يتوج بالسوبر الألماني على حساب دورتموند

توج فريق بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم، بعد فوزه على بوروسيا دورتموند 3-2 في مباراة مثيرة، ليحصد بطل أوروبا اللقب الخامس له هذا العام.

وفاز بايرن ببطولتي الدوري والكأس المحليين لموسم 2019-2020، كما توج بلقبي دوري الأبطال والسوبر الأوروبي في 2020 أيضا.

وجاءت المواجهة مثيرة للغاية، فبعد تقدم بايرن بهدفين سجلهما كورينتين توليسو وتوماس مولر في الدقيقتين 18 و32، عاد دورتموند للمباراة بهدف لجوليان براندت في الدقيقة 39.

وأدرك إيرلينغ هالاند التعادل لدورتموند في الدقيقة 55 لتشتعل المباراة.

وتمكن جوشوا كيميتش من ترجيح كفة بايرن ميونيخ بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 82.