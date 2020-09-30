الأمور لن تعود لطبيعتها.. قرعة دوري الأبطال غدا خلف أبواب مغلقة

إقامة قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا غدا الخميس خلف أبواب مغلقة، تعتبر الدلالة الأحدث على أن الأوضاع لن تعود إلى طبيعتها للبطولة القارية في الوقت الراهن.

فبعد نحو 6 أسابيع من تتويج بايرن ميونيخ بلقب النسخة الماضية من المسابقة القارية الأم في مدرجات لشبونة الخالية من الجماهير، ستقسم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات، في غياب الصخب الجماهيري ووسط تزايد الشكوك فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد.

السفر إلى المناطق العالية الخطورة مثل بودابست -كما حدث الأسبوع الماضي في كأس السوبر الأوروبي بين الفريق البافاري وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي- قد يصبح أمرا اعتياديا للفرق المشاركة في البطولة القارية.

وقال مايكل زورك مدير الكرة في بوروسيا دورتموند إن "المتطلبات القانونية لكي نتمكن من خوض هذه المباريات مفقودة".

وأضاف "إذا شاركنا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في منطقة عالية الخطورة -وهو على الأرجح أمر سيحدث في أكثر من نصف المدن الكبرى المعنية بالأمر- فينبغي وجود لوائح تمكننا من اللعب في البوندسليغا مجددا يوم السبت".

وجرى نقل مراسم قرعة البطولة من مكانها الأصلي في أثينا إلى المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي أصدر إرشادات خاصة بمكافحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ترك مساحة للتأويل.

وينبغي على الأندية المستضيفة للمباريات اقتراح أماكن بديلة بما في ذلك دول محايدة، إذا تم تطبيق قيود السفر على الأندية الزائرة.

لكن هذا الأمر يصبح ملزما فقط حال تطبيق منع السفر بالكامل، وليس في حال خضوع الفريق الزائر لمعايير العزل الطبي في بلاده عقب عودته.

وأظهرت بطولة كأس السوبر الأوروبي إمكانية تطبيق الاستثناءات على فرق كرة القدم التي تعيش في فقاعة هذه الأيام لتجنب العدوى.

لكن في الوقت ذاته، فإن فريق هيرتا برلين حُرم من الدفع بمهاجمه البولندي كرزيستوف بياتيك في مسابقة الكأس، بسبب فرض العزل الطبي عليه لمدة 5 أيام إثر عودته عقب مشاركته مع منتخب بلاده.

وصنف معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض العديد من الدول والمناطق الإقليمية للفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، على أنها مناطق عالية الخطورة، بما في ذلك إسبانيا والعديد من المناطق في فرنسا.

بايرن ميونيخ الألماني على سبيل المثال قد يقع في مجموعة واحدة مع برشلونة الإسباني ودينامو كييف الأوكراني ورين الفرنسي، والأندية الثلاثة تقع في مناطق عالية الخطورة.

وتجيز اللوائح للأندية استبدال ملعبها الأصلي أو الانتقال إلى موقع محايد، كما أجاز اليويفا إمكانية تمديد منافسات دور المجموعات من 8 و9 ديسمبر/كانون الأول إلى 28 يناير/كانون الثاني، إذا اقتضت الضرورة.

وفي حال عدم استكمال منافسات دور المجموعات، فإن اللجنة التنفيذية لليويفا ستحدد الفرق المتأهلة للأدوار الاقصائية، مع تطبيق القوانين ذاتها في بطولة الدوري الأوروبي.

وستقسم غدا الخميس الفرق إلى 4 مستويات، حيث يتواجد في المستوى الأول بايرن وإشبيلية وريال مدريد ويوفنتوس وليفربول وباريس سان جيرمان وزينيت سان بطرسبرغ وبورتو.

وفي المستوى الثاني: برشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشلسي وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند وأياكس أمستردام وشاختار دونيتسك.

وتنطلق منافسات دور المجموعات في 20 و21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 29 مايو/أيار في إسطنبول.