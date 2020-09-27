شاهد.. سواريز يسجل ثنائية في 20 دقيقة بفوز أتلتيكو بسداسية على غرناطة

سجل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، ثنائية في فوز فريقه الجديد أتلتيكو مدريد على ضيفه غرناطة 6-1، اليوم الأحد، بالجولة الثالثة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وشارك سواريز بعد رحيله بأيام عن فريق برشلونة كبديل لدييغو كوستا في الدقيقة الـ70، وسرعان ما اندمج مع الفريق وعرف طريق الشباك بتسجيله الهدف الأول له مع أتلتيكو في الدقيقة 85، ثم أضاف الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الوقت بدل الضائع.

سواريز يشارك بديلا لكوستا بالدقيقة 70 (غيتي)

وسجل باقي أهداف أتلتيكو، دييغو كوستا في الدقيقة التاسعة، وأنخل كوريا (47)، وجواو فيليكس (65)، وماركوس لورنتي (72).

ملخص سداسية الهجوم المرعب لـ"الأتليتي" و تألق "البيستوليرو" "سواريز" في أول مباراة رسمية له مع فريقه الجديد 📺🔥🍿#AtletiGranada pic.twitter.com/yK9gz7LBp0 — LaLiga (@LaLigaArab) September 27, 2020

فيما سجل هدف غرناطة الوحيد خورخي مولينا في الدقيقة 87.

وحصل أتلتيكو على أول 3 نقاط له هذا الموسم، فيما أصبح رصيد غرناطة 6 نقاط، محتلا المركز الثاني.