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ريال مدريد يقلب الطاولة على ريال بيتيس

راموس سجل الهدف الثالث والفوز للملكي (غيتي)
راموس سجل الهدف الثالث والفوز للملكي (غيتي)
26/9/2020

انتزع ريال مدريد فوزا صعبا من مضيفه ريال بيتيس 3-2 في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الريال بهدف سجله فيديريكو فالفيردي (14)، وعادل عيسى ميندي لبيتيس (20) وأضاف ويليام كارفالو الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 37، ثم سجل ريال مدريد هدف التعادل عن طريق إيميرسون أباريسيدو مدافع بيتيس بالخطأ في مرمى فريقه (48)، قبل أن يسجل سيرجيو راموس الهدف الثالث للريال (82 من ركلة جزاء).

وأكمل بيتيس المباراة بـ١٠ لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد إيميرسون أباريسيدو.

ورفع الريال رصيده إلى ٤ نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد ريال بيتيس عند ٦ نقاط في المركز الثاني.

وكانت المباراة الأولى للملكي أمام خيتافي تأجلت بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وتعادل في مباراته بالجولة الماضية أمام ريال سوسييداد سلبيا.

المصدر : وكالات

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