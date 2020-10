رسميا.. النصر الإماراتي يتعاقد مع لاعب عربي بالمنتخب الإسرائيلي

قدّم نادي النصر الإماراتي بشكل رسمي لاعبه الجديد ضياء سبع، الذي أصبح أول لاعب بالمنتخب الإسرائيلي يحترف بدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحفية إماراتية أن سبع (27 عاما) القادم من فريق غوانزو الصيني، وقع عقدا مع النصر مدته 3 سنوات مقابل راتب سنوي قدره 3 ملايين دولار.

أهلاً بك ضياء محمد سبع في القلعة الزرقاء

Welcome Diaa Mohamed Saba to the blue castle #نادي_النصر#Alnasr_club pic.twitter.com/3mvqcdMcXv

