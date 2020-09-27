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رسميا.. النصر الإماراتي يتعاقد مع لاعب عربي بالمنتخب الإسرائيلي

اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع يحمل قميص النصر الإماراتي بعد توقيع العقد (مواقع التواصل)
اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع يحمل قميص النصر الإماراتي بعد توقيع العقد (مواقع التواصل)
27/9/2020

قدّم نادي النصر الإماراتي بشكل رسمي لاعبه الجديد ضياء سبع، الذي أصبح أول لاعب بالمنتخب الإسرائيلي يحترف بدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحفية إماراتية أن سبع (27 عاما) القادم من فريق غوانزو الصيني، وقع عقدا مع النصر مدته 3 سنوات مقابل راتب سنوي قدره 3 ملايين دولار.

واحتفى الحساب الرسمي للخارجية الإسرائيلية على تويتر "إسرائيل بالعربية"، بتقديم سبع الذي جرى اليوم في دبي.

 

ولعب سبع قبل غوانزو الصيني للعديد من الأندية الإسرائيلية مثل ماكابي تل أبيب وأبويل بئر السبع، كما شارك في 10 مباريات مع منتخب إسرائيل.

المصدر : مواقع إلكترونية

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