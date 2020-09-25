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أنفق نحو 400 مليون يورو.. غوارديولا وإدمان التعاقد مع مدافعين

غوارديولا يحضر للتعاقد مع مدافع جديد (الأناضول)
غوارديولا يحضر للتعاقد مع مدافع جديد (الأناضول)
25/9/2020

تقارير إعلامية تتحدث عن اهتمام الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بالتعاقد مع البرتغالي روبن دياز قلب دفاع بنفيكا البرتغالي، وأن المفاوضات سارية لضمه مقابل 55 مليون يورو.

ولكن ما قصة هذا المدرب الذي أنفق 378 مليون يورو للتعاقد مع مدافعين، آخرهم الهولندي ناثان أكي مقابل 45 مليون يورو؟

فقرار المدرب "الفيلسوف" التعاقد مع دياز جاء بعدما تعقدت صفقتا الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية، والسنغالي كوليبالي مدافع نابولي.

ومنذ توليه مهمة تدريب "السيتيزنز" عام 2016، تعاقد غوارديولا مع أكثر من 10 مدافعين أبرزهم:

  • البرتغالي جواو كانسيلو: 64 مليون يورو
  • الفرنسي إيمريك لابورتي: 64 مليون يورو
  • الفرنسي بنجامين ميندي: 57 مليون يورو
  • الإنجليزي جون ستونز: 55 مليون يورو
  • الإنجليزي كايلي والكر: 51.5 مليون يورو
  • البرازيلي دانيلو: 30 مليون يورو
  • الإسباني أنخيلينو: 12 مليون يورو
  • الإسباني بيدرو بورو: 12 مليون يورو
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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