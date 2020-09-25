أنفق نحو 400 مليون يورو.. غوارديولا وإدمان التعاقد مع مدافعين

تقارير إعلامية تتحدث عن اهتمام الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بالتعاقد مع البرتغالي روبن دياز قلب دفاع بنفيكا البرتغالي، وأن المفاوضات سارية لضمه مقابل 55 مليون يورو.

ولكن ما قصة هذا المدرب الذي أنفق 378 مليون يورو للتعاقد مع مدافعين، آخرهم الهولندي ناثان أكي مقابل 45 مليون يورو؟

فقرار المدرب "الفيلسوف" التعاقد مع دياز جاء بعدما تعقدت صفقتا الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية، والسنغالي كوليبالي مدافع نابولي.

ومنذ توليه مهمة تدريب "السيتيزنز" عام 2016، تعاقد غوارديولا مع أكثر من 10 مدافعين أبرزهم: