استنجد بقناة تلفزيونية.. ستيرلينغ لجأ لطريقة خاصة للتحفيز قبل مواجهة ريال مدريد

أسهم المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينغ بشكل بارز في الفوز الذي حققه مانشستر سيتي أمس على حساب ريال مدريد، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل سترلينغ الهدف الأول في المواجهة التي انتهت لصالح السيتي (2-1)، وهي النتيجة التي ضمنت للفريق بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

GOAL! ⚽ @ManCity 1-0 @realmadriden

Sloppy Real allow Sterling to open the scoring!

