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استنجد بقناة تلفزيونية.. ستيرلينغ لجأ لطريقة خاصة للتحفيز قبل مواجهة ريال مدريد

سترلينغ سجل الهدف الأول وساهم في الفوز الهام على ريال مدريد (غيتي إيميجز)
سترلينغ سجل الهدف الأول وساهم في الفوز الهام على ريال مدريد (غيتي إيميجز)
8/8/2020

أسهم المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينغ بشكل بارز في الفوز الذي حققه مانشستر سيتي أمس على حساب ريال مدريد، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل سترلينغ الهدف الأول في المواجهة التي انتهت لصالح السيتي (2-1)، وهي النتيجة التي ضمنت للفريق بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

وكشف اللاعب السابق غاري لينكر عن خطة خاصة لجأ إليها سترلينغ من أجل تحفيز نفسه قبل مواجهة النادي الملكي، وقال إن المهاجم الإنجليزي طلب من قناة "بي تي" البريطانية لقطات من مواجهة مانشستر سيتي أمام توتنهام في إياب ربع نهائي دوري الأبطال خلال الموسم الماضي.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بفوز توتنهام 1-صفر، وحقق مانشستر سيتي الفوز على ملعبه إيابا 4-3، غير أن ذلك لم يكن كافيا لضمان بطاقة العبور التي عادت لتوتنهام، الذي وصل إلى النهائي في وقت لاحق، وخسر أمام ليفربول.

وكانت النتيجة ستكون مغايرة لو تم احتساب هدف سجله سترلينغ في الثواني الأخيرة، لكن الحكم رفضه بعد العودة لتقنية الفار.

وبعودته إلى تلك المواجهة سعى ستيرلينغ لاستعادة مشاعر المرارة من خسارة مواجهة كانت في المتناول، وذلك من أجل الاستعداد بشكل جيد لمواجهة ريال مدريد.

وسجل سترلينغ 6 أهداف في 8 مباريات مع مانشستر سيتي بدوري الأبطال خلال هذا الموسم، ويستعد للسفر مع فريقه إلى لشبونة للمشاركة في الأدوار النهائية للبطولة، بداية من لقاء ليون الفرنسي في ربع النهائي السبت المقبل.

المصدر : مواقع إلكترونية

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