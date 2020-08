بالفيديو.. ليفربول ومان يونايتد يسيطران على ترشيحات رابطة البريميرليغ للأفضل

حاز ليفربول على نصيب الأسد في قائمة اللاعبين التي رشحتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لنيل جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ للموسم المنقضي الذي توج "الريدز" بلقبه بعد غياب 30 عاما.

وضمت القائمة سبعة لاعبين منهم ثلاثة من ليفربول هم: ساديو ماني وترينت ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون، إلى جانب كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وداني إنغز هداف ساوثهامبتون، ونيك بوب نجم بيرنلي، وجيمي فاردي هداف ليستر سيتي والبريميرليغ.

An incredible season had by all 🙌 But only one can be the @EASPORTSFIFA Player of the Season! Get voting: https://t.co/hqowajnv9y#PLAwards pic.twitter.com/7Nqvpkycst — Premier League (@premierleague) August 7, 2020

أما مانشستر يونايتد فقد كان له نصيب الأسد في قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليغ، حيث تم اختيار ثلاثة من لاعبيه بين ثمانية لاعبين مرشحين للجائزة.

Time to have your say! Who should be the @TAGHeuer Young Player of the Season? VOTE ➡️ https://t.co/efUQm2q6o8#PLAwards pic.twitter.com/EAS8uZ6iNw — Premier League (@premierleague) August 7, 2020

كما يعد مدرب ليفربول يورغن كلوب الأوفر حظا في الفوز بجائزة أفضل مدرب بين المرشحين معه لنيل الجائزة.

كما رشحت الرابطة تسعة أهداف لاختيار أفضل هدف في الموسم من بينها أيضا.

Nine wonder goals 🤩 Which one gets your vote for @premierleague Goal of the Season?#BeAKing pic.twitter.com/6hxTC1yPBg — Budweiser Football (@budfootball) August 7, 2020

وتعتمد الاختيارات على تصويت المشجعين الذي يستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، إضافة إلى آراء قادة فرق الدوري الممتاز، وخبراء اللعبة.