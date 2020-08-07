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بالفيديو.. ليفربول ومان يونايتد يسيطران على ترشيحات رابطة البريميرليغ للأفضل

توج ليفربول بلقب البريميرليغ بعد غياب 30 عاما (غيتي)
توج ليفربول بلقب البريميرليغ بعد غياب 30 عاما (غيتي)
7/8/2020

حاز ليفربول على نصيب الأسد في قائمة اللاعبين التي رشحتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لنيل جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ للموسم المنقضي الذي توج "الريدز" بلقبه بعد غياب 30 عاما.

وضمت القائمة سبعة لاعبين منهم ثلاثة من ليفربول هم: ساديو ماني وترينت ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون، إلى جانب كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وداني إنغز هداف ساوثهامبتون، ونيك بوب نجم بيرنلي، وجيمي فاردي هداف ليستر سيتي والبريميرليغ.

أما مانشستر يونايتد فقد كان له نصيب الأسد في قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليغ، حيث تم اختيار ثلاثة من لاعبيه بين ثمانية لاعبين مرشحين للجائزة.

كما يعد مدرب ليفربول يورغن كلوب الأوفر حظا في الفوز بجائزة أفضل مدرب بين المرشحين معه لنيل الجائزة.

كما رشحت الرابطة تسعة أهداف لاختيار أفضل هدف في الموسم من بينها أيضا.

وتعتمد الاختيارات على تصويت المشجعين الذي يستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، إضافة إلى آراء قادة فرق الدوري الممتاز، وخبراء اللعبة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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