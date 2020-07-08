شاهد.. ميلان يحقق فوزا تاريخيا ويقلب الطاولة على يوفنتوس

قلب نادي ميلان تأخره بهدفين إلى فوز تاريخي 4-2 على نادي يوفنتوس في قمة المرحلة الـ31 للدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم يوفنتوس بهدف سجله أدريان رابيو في الدقيقة 47، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 52، ثم سجل زلاتان إبراهيموفيتش هدفا في الدقيقة 62 من ركلة جزاء قلص به الفارق لميلان، ثم سجل فرانك كيسي هدف التعادل لميلان في الدقيقة 66، وأضاف رافايل لياو الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 67 قبل أن يسجل أنتي ريبيتش الهدف الرابع في الدقيقة 80.
Cool finish from Cristiano Ronaldo as he doubles @juventusfcen's lead!
Watch Now 👉 https://t.co/VC9FJpayYr#beINSerieA #MilanJuve pic.twitter.com/l4v9fOtRFI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 7, 2020
وفشل يوفنتوس في استغلال خسارة ملاحقه المباشر لاتسيو أمام ليتشي 2-1 في وقت سابق اليوم، في توسيع الفارق الذي ظل كما هو سبع نقاط، بعد أن توقف رصيد يوفنتوس عند 76 نقطة.
What is going on?! @acmilan score 3 goals in 6 minutes. They now lead 3-2!!!
Watch Now 👉 https://t.co/VC9FJpayYr#beINSerieA #MilanJuve pic.twitter.com/Xfb85s96wH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 7, 2020
في المقابل، رفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة ليحتل بشكل مؤقت المركز الخامس، المؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي، متفوقا على روما ونابولي بفارق نقطة.
It's getting better and better for @acmilan! They now lead 4-2!
Watch Now 👉 https://t.co/VC9FJpayYr#beINSerieA #MilanJuve pic.twitter.com/OjS1EJI2gf
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 7, 2020
وحقق ميلان فوزه الأول على يوفنتوس منذ 2106، في حين استقبل نادي السيدة العجوز أربعة أهداف في مباراة واحدة لأول مرة منذ 2013.