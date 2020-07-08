بينهم حكيمي.. ريال مدريد يجني عشرات الملايين من بيع خريجي أكاديميته

اعتاد ريال مدريد جني عشرات ملايين الدولارات من بيع لاعبين تخرجوا في أكاديميته، وازدادت هذه الصفقات في السنوات الأخيرة.

وشهدت السنوات الأربع الأخيرة الصفقات القياسية من بيع لاعبي أكاديمية "لا فابريكا"، ومن بين الأسماء التي بيعت كان: ألفارو موراتا، وماركوس يورينتي، وخيسي رودريغيز، وراؤول دي توماس، ومؤخرا النجم المغربي أشرف حكيمي الذي انتقل إلى إنتر ميلان.

ويعد انتقال موراتا إلى تشلسي أغلى صفقة بيع لخريج الأكاديمية في تاريخ الملكي، مقابل 66 مليون يورو في 2017.

كما جنى الريال 44 مليون يورو، و5 ملايين إضافات من بيع حكيمي -الذي أمضى الموسمين الماضيين معارا لدورتموند- إلى "النيراتزوري".

كما اشترى أتلتيكو مدريد يورينتي بطل موقعة "أنفيلد" في دوري الأبطال، مقابل 30 مليون يورو في 2019.

وفي 2016، اشترى باريس سان جيرمان خيسي رودريغيز مقابل 25 مليون يورو، لكن اللاعب لم يقدم الإضافة وأمضى السنوات الأربع معارا من فريق لآخر.

أما آخر صفقة كبيرة للملكي من بيع أحد خريجي أكاديميته فكان دي توماس الذي دفع بنفيكا في 2019 لضمه 20 مليون يورو، ولكنه لم يمكث في البرتغال سوى 6 أشهر، ليعود بعدها إلى الليغا وينضم على سبيل الإعارة إلى إسبانيول في يناير/كانون الثاني.

وهناك عشرات اللاعبين الآخرين الذين انضموا لفرق إسبانية وأوروبية، ليصل إلى 246 مليون يورو مجموع ما جناه الميرينغي من بيع خريجي أكاديميته منذ 2016.