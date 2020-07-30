رونالدو أكبر الخاسرين.. ترتيب سباق الحذاء الذهبي من دون ركلات الجزاء

يحتدم الصراع في ختام هذا الموسم الاستثنائي على لقب الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الكبرى، ولكن من سيتوج باللقب إن لم يتم احتساب ركلات الجزاء؟

ويتقدم مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي السباق بعد تسجيله 35 هدفا، متفوقا على هداف بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي (34 هدفا) والنجم البرتغالي لنادي يوفنتوس كريستيانو رونالدو الذي سجل 31 هدفا.

ويمكن للثنائي إيموبيلي ورونالدو تعزيز رصيدهما من الأهداف، في الجولة الختامية للدوري الإيطالي، عكس الدوري الألماني الذي اختتم قبل أسابيع بتتويج بايرن ميونيخ.

وتظهر الأرقام أن جدول ترتيب الهدافين سيشهد تغييرات كثيرة إن تم استبعاد ركلات الجزاء من قائمة الأهداف المعنية بالإحصاء في سباق الحذاء الذهبي.

وسيكون ليفاندوفسكي في مقدمة الترتيب برصيد 29 هدفا، متبوعا بتيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الذي رحل إلى تشلسي برصيد 28 هدفا، بينما يحتل مهاجم ساوثهامبتون داني إينغز المركز الثالث برصيد 21 هدفا.

وسيكون رونالدو أكبر الخاسرين، لأنه سيفقد 12 هدفا سجلها من ركلات جزاء، وسيتراجع في الترتيب إلى المركز السابع برصيد 19 هدفا متأخرا بهدف عن غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ترتيب الهدافين في البطولات الكبرى دون احتساب ركلات الجزاء:

روبرت ليفاندوفسكي 29 هدفا

تيمو فيرنر 25

داني إينغز 21

تشيرو إيموبيلي 21

ليونيل ميسي 20

بيير إيميريك أوباميانغ 20

كريستيانو رونالدو 19

جيمي فاردي 19