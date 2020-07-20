فرانس فوتبول تعلن حجب جائزة الكرة الذهبية هذا العام

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الاثنين أنها ستحجب الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لهذا العام.

وقالت المجلة إنها ستحجب الجائزة لأول مرة في تاريخها منذ بدأت عام 1956 بسبب الظروف الاستثنائية وعدم وجود عدالة كافية لاختيار الفائز هذا العام بفعل توقف نشاط كرة القدم مدة طويلة من العام خوفا من تفشي وباء كورونا.

وأضافت المجلة الفرنسية أن فترة شهرين فقط في بداية العام بعدها توقفت المسابقات لأشهر عديدة حول العالم لن تكوّن رأيا عادلا للأفضل في العالم، وستشتت انتباه المصوتين على الجائزة حول العالم الذين يبلغ عددهم 220 مصوتا.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو آخر من فاز بالكرة الذهبية العام الماضي، وذلك للمرة السادسة في تاريخه ليسجل رقما قياسيا ويفك الشراكة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بها خمس مرات.