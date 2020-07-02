وصفه بالطفل المصاب بالتوحد.. نجم فرنسا السابق يهين ميسي بسبب غريزمان ثم يعتذر

اعتذر نجم كرة القدم الفرنسية السابق كريستوف دوغاري عن هجومه الحاد على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بسبب جلوس أنطوان غريزمان على مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني.

وأشعلت المواجهة الأخيرة التي تعادل فيها برشلونة 2-2 مع أتلتيكو مدريد في الجولة 33 للدوري الإسباني، غضب أنصار النجم الفرنسي غريزمان الذي أجلسه مدرب برشلونة كيكي سيتين احتياطيا في ٣ مباريات من آخر ٤ مباريات للبلوغرانا.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إنه رغم الهجوم الكبير الذي تعرض له سيتين وميسي من الإعلام والصحافة الفرنسية إضافة إلى والد غريزمان، فإن أقسي هجوم جاء من دوغاري -المتوج مع منتخب الديوك بكأس العالم 1998 ويورو 2000- الذي أهان ميسي دفاعا عن مواطنه.

وقال دوغاري البالغ 48 عاما عبر قنوات "آر إم سي سبورتس" الفرنسية، موجها كلامه إلى غريزمان "تخاف من طفل طوله متر ونصف ومصاب بنصف توحد؟ عليك فقط أن تصفعه على وجهه إذا كانت هناك مشكلة".

وجاء هذا الهجوم رغم اعتراف دوغاري بتراجع مستوى غريزمان، مشيرا إلى أنه يفقد الكرة كما فقد الثقة بنفسه، واصفا إياه بأنه "يلعب بساق مشلولة".

RMC : Christophe Dugarry s’excuse, mais ne comprend pas son bad-buzz https://t.co/tZW66KCyCQ pic.twitter.com/4K0YyK05hP — FootRadio.com (@FootRadio_com) July 2, 2020

وواجه دوغاري رد فعل عنيفا بعد هجومه المهين على ميسي، حيث استبعدته القناة من فريق البودكاست الخاص بها والقادم قد يكون أسوأ بالنسبة له رغم اعتذاره.

واعتذر دوغاري -الذي لعب لفريق برشلونة موسم 1997-1998- بتغريدة عبر حسابه على تويتر أعرب فيها عن أسفه الصادق عن تعليقاته على ميسي وقال "لم أكن أرغب في وصم المصابين باضطراب التوحد، لم يكن نيتي. أعتذر للأشخاص الذين أسأت إليهم وسأفعل ذلك مرة أخرى".