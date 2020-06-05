تحول من نحيل إلى "وحش" في شهرين.. غوريتسكا لاعب البايرن يصدم الجميع

يبدو للوهلة الأولى، وكأن بايرن ميونيخ تعاقد مع لاعب جديد يرتدي القميص رقم 18، لكن الحقيقة أنه هو نفسه اللاعب ليون غوريتسكا، الذي نجح في استغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل بقضاء الكثير من الأوقات في صالة الألعاب الخاصة به وتطوير نفسه، ليصبح بمثابة نموذج اللاعب المتحول إلى الأفضل.

وطوال فترة التوقف التي دامت شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا، نجح غوريتسكا في تحسين البنية العضلية لجسده وأصبح أكثر ديناميكية، ليشكل عنصرا أساسيا بالفريق البافاري الذي يدربه المدير الفني هانزي فليك.

وكشف غوريتسكا، أنه عمل بجدية لتطوير لياقته البدنية خلال فترة التوقف التي اضطر فيها اللاعبون لممارسة التدريبات في منازلهم، وذلك تحت إشراف المدرب هانزي فليك وجهازه المعاون من خلال الاتصال المرئي عبر الإنترنت.

وشارك غوريتسكا ضمن التشكيل الأساسي، وشكل عنصرا بارزا في جميع المباريات الأربع التي حقق فيها البايرن الفوز منذ استئناف المنافسات في 16 الشهر الماضي، ونجح خلال المباريات الثلاث الأخيرة منها في سد غياب تياغو ألكانتارا المصاب، في خط الوسط.

وكان غوريتسكا "25 عاما" انضم إلى بايرن من شالكه عام 2018 في صفقة انتقال حر، في أعقاب تتويجه مع المنتخب الألماني بلقب كأس القارات 2017.

لكن غوريتسكا، الذي شارك حتى الآن في 25 مباراة دولية، قضى فترة لم تكن سهلة في "آليانز آرينا" في ظل الإصابات التي عانى منها.

وفي الموسم الجاري، شارك غوريتسكا أساسيا في 8 فقط من المباريات الــ25 التي خاضها الفريق قبل توقف المنافسات في مارس/آذار الماضي، لكن يبدو أنه في طريقه الآن إلى المشاركة بانتظام ضمن التشكيل الأساسي لخط وسط بايرن المدجج بالنجوم.

ويتمتع غوريتسكا بتنوع قدراته، وهو ما يشكل دعما لإمكانيات الفريق، حيث يمكنه اللعب في أكثر من مركز منها مركز صانع الألعاب.

وقال فليك، إن تياغو وغوريتسكا يلعبان دورهما بشكل مختلف قليلا، حيث يتميز الإسباني بمهاراته وقدرته على قراءة المباراة، بينما تكمن قوة غوريتسكا في تحركاته وقدرته على التوغل إلى منطقة الجزاء.

وقال غوريتسكا "إحدى نقاط قوتي تتمثل في تشكيل الخطورة من خط الوسط. وحاولت استعراض هذا خلال مشاركتي".

وسجل غوريتسكا أربعة أهداف هذا الموسم، كان آخرها قبل أسبوعين في المباراة التي فاز فيها بايرن على آينتراخت فرانكفورت 5-2.