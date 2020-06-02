بعضها خاص بمرحلة كورونا.. إيفاب يصدر نسخة جديدة لقانون كرة القدم تشمل 12 تعديلا

أصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) نسخة قانون كرة القدم لموسم 2020-2021، والتي تتضمن التعديلات الجديدة على مواد القانون السبع عشرة.

ورغم تأكيد إيفاب -وهو الجهة المسؤولة عن تعديلات قانون كرة القدم- على سريان تطبيق القانون الجديد اعتبارا من أول الشهر الجاري فإنه منح البطولات المعلقة بسبب وباء كورونا خيار إكمال البطولة باستخدام قوانين اللعبة لموسم 2019-2020 إن أرادت الجهة المنظمة للبطولة ذلك.

واستؤنف الدوري الألماني، في حين تقرراستئناف مباريات موسم 2019-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والليغا الإسبانية في وقت لاحق.

ومن أهم التعديلات الجديدة المتعلقة بكورونا -أي أنها تلغى بعد انتهاء الوباء- ما تضمنته المادة الثالثة "اللاعبون" بزيادة عدد التبديلات من ثلاثة إلى خمسة في المباراة الواحدة، لتقليل الإجهاد على اللاعبين المتأثرين بتوقف التدريبات الجماعية نحو شهرين متتاليين بسبب تفشي الفيروس، وتم تطبيق هذا التعديل بالفعل في الدوري الألماني.

كما وضع المشرع ضوابط للتبديلات الخمسة حتى لا تساهم في إضاعة وقت المباراة، وذلك من خلال تقسيمها على أوقات محددة تجرى فيها.

نسخة قوانين كرة القدم 2020-2021 من @TheIFAB متوفرة الآن!

تطبق هذه القوانين اعتبارا من اليوم 1 يونيو 2020.

البطولات المعلقة بسبب وباء كوفيد-19 لديها خيار إكمال البطولة باستخدام قوانين اللعبة 2019-20 أو 2020-21، حتى في حالة إستكمال البطولة بعد 1 يونيو 2020.https://t.co/RVLrpj9AUN pic.twitter.com/sxcp0o4hrf — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) June 1, 2020

ووصلت التعديلات في القانون الجديد إلى 12 تعديلا جاءت كالتالي:

المادة 10 (تحديد نتيجة المباراة)

نص التعديل على عدم احتساب الإنذارات التي يحصل عليها اللاعبون خلال المباراة عند تنفيذ الركلات الترجيحية من نقطة الجزاء، أي أن اللاعب إذا حصل على إنذار خلال الركلات الترجيحية وكان قد حصل على إنذار أثناء الوقتين الأصلي أو الإضافي فإنه لا يطرد من الملعب.

المادة 11 (التسلل)

اعتبر تعمد لمس الكرة باليد من المدافع كاللعب الإرادي للكرة في تقدير التسلل، أي اعتبرها مثل الكرة التي تلعب من المدافع للمهاجم الموجود في موقف تسلل، وهذه إحدى الحالات التي لا يعاقب فيها المتسلل مثل رمية التماس وركلة المرمى والركلة الركنية، وذلك من منطلق عدم استفادة المخطئ من خطئه.

المادة 12 (الأخطاء وسوء السلوك)

حاول إيفاب فض الاشتباك وحسم الجدل بشأن لمسات اليد، فأجرى تعديلا بعدم معاقبة اللاعب على لمس الكرة باستخدام الجزء العلوي للذراع (أعلى العضد) على اعتبار أنه جزء من الكتف.

كما قرر أن يحتسب اللمس غير المتعمد للكرة باليد من المهاجم أو زميله مخالفة إذا حدث مباشرة قبل تسجيل هدف أو خلق فرصة واضحة لتسجيل هدف.

وقرر أيضا:

– إمكانية إنذار حارس المرمى أو طرده عند لمسه الكرة مرة ثانية بشكل غير قانوني بعد استئناف اللعب، مثل لمسه الكرة بعد ركلة مرمى أو ركلة حرة حتى لو كانت اللمسة بيده أو ذراعه.

– الإنذار لأي مخالفة وليس فقط الخطأ عند التدخل في هجمة واعدة أو إيقافها.

– إنذار اللاعب الذي لا يحترم مسافة الأربعة أمتار المطلوبة عند إسقاط الكرة.

– إلغاء الإنذار للاعب الذي يتدخل لإفساد هجمة واعدة في حال تطبيق الحكم قاعدة إتاحة الفرصة أو السماح بالتنفيذ السريع لركلة حرة.

المادة 14 (ركلة الجزاء)

ألغى إيفاب العقوبة على مخالفات حارس المرمى أثناء تنفيذ ركلة الجزاء إذا ركلت الكرة خارج المرمى أو ارتدت من المرمى (من دون لمسها من الحارس) إلا إذا أثرت المخالفة بوضوح على منفذ الركلة، حيث يتم تنبيه الحارس عند المخالفة الأولى، وإنذاره إذا ارتكب أي مخالفة أخرى بعد التحذير، إضافة إلى إنذار منفذ ركلة الجزاء إذا تزامنت مخالفته مع مخالفة حارس المرمى.

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