شبكة "بي إن سبورتس" تمدد شراكتها مع الدوري الإنجليزي لبث المباريات حتى 2025

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) تمديد الشراكة مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لبث المباريات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى 2025.

وأوضحت الشبكة في بيان أنها ستضمن بث 380 مباراة في كل موسم مباشرة وحصريا من خلال قنواتها باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى برامج خاصة بمشاركة عدد من أبرز النجوم في عالم كرة القدم.

يسعدنا الإعلان عن صفقة حقوق كبرى ستكون @beINSPORTS بموجبها شريك البث الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز @premierleague في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى عام 2025! — beIN MEDIA GROUP (@beINMEDIAGROUP) December 17, 2020

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي ريتشارد ماسترز "يسعدنا الاتفاق على هذا العقد المهم مع بي إن سبورتس الشريك القديم والقيم وصاحب السجل الحافل في تقديم محتوى الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة عالية عبر جميع المنصات".

وأضاف "تحظى أنديتنا بالملايين من المشجعين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتضمن شبكة "بي إن سبورتس" تغطية حصرية لأكبر المسابقات الرياضية في العالم، وتنفرد ببث مبارايات أبرز البطولات في عالم كرة القدم مثل الدوريات في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى بطولات كأس العالم وكأس أمم أوروبا.