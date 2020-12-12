مقتل اللاعب اليمني السابق ناصر الريمي ونجله في قصف استهدف ملعبا بتعز

قُتل لاعب كرة قدم يمني سابق ونجله، وأصيب طفلان آخران، اليوم السبت، في قصف استهدف ملعبا في مدينة تعز (جنوب غربي البلاد).

وأفاد مراسل الأناضول بأن قصفا مدفعيا استهدف ملعب النادي الأهلي اليمني لكرة القدم في تعز، أثناء تدريب مجموعة من الأطفال.

وذكر أن القصف أسفر عن مقتل لاعب كرة القدم السابق ناصر الريمي ونجله عمران، إضافة إلى إصابة طفلين آخرين. من دون تفاصيل حول حالتهما الصحية.

ما الذي تريده مليشيا الدم من قصف ملعب رياضي..

قذيفة حوثية تختطف روح الكابتن ناصر الريمي ونجله أثناء ممارستهم للتدريب في النادي الأهلي بتعز. pic.twitter.com/K9jOs8AFsl — Ali Alfakih (@ali_alfakih) December 12, 2020

من جانبها، اتهمت وزارة الشباب والرياضة اليمنية جماعة الحوثي بالمسؤولية عن القصف، واعتبرته جريمة إرهابية بشعة.

وقالت الوزارة -في بيان- إن "لاعب نادي الطليعة في تعز ناصر الريمي ونجله عمران قتلا جراء القصف، وأصيب عدد آخر من الأطفال".

ودعت الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل من أجل حماية السكان المدنيين والرياضيين والأطفال من "الإبادة على يد مليشيا الحوثي".

كما اتهمت الوزارة الحوثيين بـ"تدمير كامل مقدرات الوطن، ومن ضمنها الرياضية".

استهداف ملعب ومقر النادي الأهلي جريمة شنعاء، تأتي ضمن مسلسل استهداف المنشآت الرياضية والمدنية وجرائم الحوثي في قتل المدنيين المستمرة في محافظة تعز عزاؤنا لأسرة ومحبي الكابتن ناصر الريمي باستشهاده ونجله جراء القصف الهمجي pic.twitter.com/Hs7KpeZGOq — ايمن المخلافي (@aimanalmekhlafi) December 12, 2020

ولم يصدر عن الحوثيين تعليق فوري حول هذه الاتهامات.

وللعام السادس، يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف سعودي إماراتي، والحوثيين المسيطرين على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ويعاني قطاع الرياضة في اليمن جراء الحرب، حيث طال تدمير كبير معظم ملاعب كرة القدم وأماكن التدريب والصالات الرياضية، وباتت أغلبها خارج الجاهزية، وتحتاج إلى ميزانية ضخمة لإعادتها إلى سابق عهدها.