البث الحي
كرة قدم

راموس وريال مدريد.. 4 تمديدات ومطبات في العلاقات

عقد راموس مع الريال ينتهي صيف العام المقبل (غيتي)
عقد راموس مع الريال ينتهي صيف العام المقبل (غيتي)
19/11/2020

أشهر قليلة وينتهي عقد الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد مع فريقه، وليس هناك أي أخبار عن تمديد العقد الذي ينتهي الصيف المقبل.

ورغم بلوغه 34 عاما لا يزال راموس عنصرا مهما داخل الملعب وخارجه، والمدرب زين الدين زيدان يرى فيه اللاعب الذي لا يمكن الاستغناء عنه في دفاع الملكي.

4 تمديدات ومطبات في العلاقات طبعت مسيرة "المطرقة" في الميرنغي.

– التمديد الأول في 2007: انضم راموس إلى ريال مديد عام 2005 بعقد يمتد 8 سنوات ولكن بعد عامين فقط وافق اللاعب على تحسين راتبه بزيادة مليوني يورو سنويا بعد خصم الضرائب والبند الجزائي في العقد بقى 150 مليون يورو.

بعد عام أراد رئيس النادي وقتها رامون كالديرون تمديد عقد راموس إلى ما بعد 2013، ولكن رينيه شقيق سيرجيو ووكيل أعماله لم يتوصل لاتفاق مع النادي ولم يُمدد العقد.

– التمديد الثاني في 2011: في يونيو/حزيران أعلن ريال مدريد تمديد عقد راموس والمدافع البرتغالي بيبي إلى عام 2017، وأصبح راتبه 5 ملايين يورو.

– التمديد الثالث حتى 2020: بعد مشاركته بفعالية في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا عام 2014 وتسجيله هدف التعادل برأسيه في النهائي المثير أمام أتلتيكو مدريد، بات موقعه في النادي أقوى ودوره أهم.

وكان مانشستر يونايتد ينتظر أي تعثر في المفاوضات ليخطف المدافع الدولي. ولكن في صيف 2015 توصل شقيق راموس وفلورنتينو بيريز الرئيس الحالي للفريق لتمديد عقد سيرجيو حتى 2020.

التمديد الرابع حتى 2021: عندما بلغ راموس عامه الـ31، مدد العقد الحالي إلى صيف العام المقبل.

ولكن في السنوات الأخيرة لم تكن العلاقة بين راموس وبيريز جيدة، ففي موسم 2018- 2019 قدم فريق صيني عرضا مغريا لراموس، وذهب الأخير إلى بيريز لمناقشته في الأمر.

وكشف بيريز الحوار الذي دار بينه وبين راموس "زارني في مكتبي وقال لي: حصلت على عرض كبير جدا من الصين ولكن الفريق لا يريد دفع أموالا للريال مقابل انتقالي"، وتابع بيريز "قلت له من غير الممكن أن أقبل بمغادرة قائد الفريق مجانا، ستكون سابقة في تاريخ النادي".

وبعد هذه الحادثة قال راموس "مستعد لأوقع مدى الحياة مع الريال، علاقتي ببيريز كأب وابنه وتزداد قوة يوما بعد يوم، لا أريد المغادرة، أود الاعتزال في الريال، ممكن أن ألعب دون مقابل، المال تفصيل صغير بالنسبة لي".

ورد بيريز التحية بأحسن منها لراموس قائلا "راموس باق في الفريق مدى الحياة، على الجماهير أن تطمئن.. هو قائد ملهم، الفريق مجموعة متضامنة وفضل كبير في هذا يعود له".

المصدر : الصحافة الإسبانية

حول هذه القصة

راموس على طريق رونالدو.. الأزمة المالية قد تدفع ريال مدريد للتفريط في قائده

رغم العلاقة الرائعة بين فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وسيرجيو راموس، يتباطأ الريال بتجديد عقده بسبب الخسائر المالية الهائلة، وهو ما قد يدفع الملكي للتفريط فيه بطريقة رونالدو نفسها.

في ليلة تتويجه كأكثر لاعب أوروبي خوضا للمباريات الدولية.. راموس يسجل رقما سلبيا مع إسبانيا

اعتاد سيرجيو راموس قائد إسبانيا خطف الأضواء لأسباب إيجابية وسلبية، وهو ما فعله تماما أمام سويسرا، حيث أصبح أكثر لاعبي أوروبا خوضا للمباريات الدولية، ثم بات أول من يهدر ركلتي جزاء بمباراة مع إسبانيا.

المزيد من كرة قدم

يطارده اسمه بعد كل خسارة لأرسنال.. أرتيتا: أشعر بالألم لاستبعاد أوزيل

أرتيتا (يمين) يوجه أوزيل بإحدى مباريات البريميرليغ قبل أن يخرجه من حساباته (رويترز)

عينه على ميسي ودوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يمدد عقد غوارديولا

غوارديولا (يسار) مستمر مع سيتي لضم ميسي والتتويج بدوري الأبطال (رويترز)

أكثر اللاعبين إهدارا لركلات الجزاء

ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر إهدارا لركلات الجزاء (رويترز)

في مواجهة منتظرة مع أتلتيكو مدريد.. كورونا يحرم سواريز الثأر من برشلونة

يوجد سواريز في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

وفيات أميركا تجاوزت 250 ألفا.. قائمة بالدول العربية الأكثر تضررا بفيروس كورونا

العراق يتصدر الدول العربية من حيث التضرر بفيروس كورونا المستجد (غيتي)

تبدأ بثلاث وجبات سائلة يوميا.. عالم يكشف حمية لعلاج السكري دون أدوية

مريض السكري الذي يعاني زيادة في الوزن سوف يتحسن كثيرا إذا اتبع حمية تؤدي إلى إنقاص وزنه (بيكسابي)

أعلن تجريم مقاطعة إسرائيل.. بومبيو يزور مستوطنة ويقدم دعما كبيرا لتل أبيب

مايك بومبيو (يسار) في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة (الأناضول)

إعلان نتائج جورجيا اليوم.. بايدن يشكو من إدارة تعرقل عمله وترامب ينفس عن غضبه بالتغريد

بايدن حذر من مخاطر تأخر العملية الانتقالية على عمليات توزيع لقاحات كورونا (غيتي)