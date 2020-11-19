راموس وريال مدريد.. 4 تمديدات ومطبات في العلاقات

أشهر قليلة وينتهي عقد الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد مع فريقه، وليس هناك أي أخبار عن تمديد العقد الذي ينتهي الصيف المقبل.

ورغم بلوغه 34 عاما لا يزال راموس عنصرا مهما داخل الملعب وخارجه، والمدرب زين الدين زيدان يرى فيه اللاعب الذي لا يمكن الاستغناء عنه في دفاع الملكي.

4 تمديدات ومطبات في العلاقات طبعت مسيرة "المطرقة" في الميرنغي.

– التمديد الأول في 2007: انضم راموس إلى ريال مديد عام 2005 بعقد يمتد 8 سنوات ولكن بعد عامين فقط وافق اللاعب على تحسين راتبه بزيادة مليوني يورو سنويا بعد خصم الضرائب والبند الجزائي في العقد بقى 150 مليون يورو.

بعد عام أراد رئيس النادي وقتها رامون كالديرون تمديد عقد راموس إلى ما بعد 2013، ولكن رينيه شقيق سيرجيو ووكيل أعماله لم يتوصل لاتفاق مع النادي ولم يُمدد العقد.

– التمديد الثاني في 2011: في يونيو/حزيران أعلن ريال مدريد تمديد عقد راموس والمدافع البرتغالي بيبي إلى عام 2017، وأصبح راتبه 5 ملايين يورو.

– التمديد الثالث حتى 2020: بعد مشاركته بفعالية في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا عام 2014 وتسجيله هدف التعادل برأسيه في النهائي المثير أمام أتلتيكو مدريد، بات موقعه في النادي أقوى ودوره أهم.

وكان مانشستر يونايتد ينتظر أي تعثر في المفاوضات ليخطف المدافع الدولي. ولكن في صيف 2015 توصل شقيق راموس وفلورنتينو بيريز الرئيس الحالي للفريق لتمديد عقد سيرجيو حتى 2020.

التمديد الرابع حتى 2021: عندما بلغ راموس عامه الـ31، مدد العقد الحالي إلى صيف العام المقبل.

ولكن في السنوات الأخيرة لم تكن العلاقة بين راموس وبيريز جيدة، ففي موسم 2018- 2019 قدم فريق صيني عرضا مغريا لراموس، وذهب الأخير إلى بيريز لمناقشته في الأمر.

وكشف بيريز الحوار الذي دار بينه وبين راموس "زارني في مكتبي وقال لي: حصلت على عرض كبير جدا من الصين ولكن الفريق لا يريد دفع أموالا للريال مقابل انتقالي"، وتابع بيريز "قلت له من غير الممكن أن أقبل بمغادرة قائد الفريق مجانا، ستكون سابقة في تاريخ النادي".

وبعد هذه الحادثة قال راموس "مستعد لأوقع مدى الحياة مع الريال، علاقتي ببيريز كأب وابنه وتزداد قوة يوما بعد يوم، لا أريد المغادرة، أود الاعتزال في الريال، ممكن أن ألعب دون مقابل، المال تفصيل صغير بالنسبة لي".

ورد بيريز التحية بأحسن منها لراموس قائلا "راموس باق في الفريق مدى الحياة، على الجماهير أن تطمئن.. هو قائد ملهم، الفريق مجموعة متضامنة وفضل كبير في هذا يعود له".