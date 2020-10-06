البث الحي
كرة قدم

تحول من منبوذ إلى بطل.. أوزيل يعرض دفع راتب تميمة أرسنال

أرسنال فصل الموظف الذي يرتدي تميمة النادي لتقليص النفقات (رويترز)
أرسنال فصل الموظف الذي يرتدي تميمة النادي لتقليص النفقات (رويترز)
6/10/2020

عرض النجم الألماني مسعود أوزيل -لاعب وسط أرسنال- دفع راتب الموظف الذي يرتدي تميمة النادي من أجل بقائه، بعد قرار أرسنال بفصله من أجل تقليل النفقات.

وقرر النادي التخلص من جيري كوي -الذي كان له دور في التواصل مع الجماهير خارج وداخل ملعب الإمارات، عندما كان يرتدي ملابس الديناصور الأخضر- مؤخرا لتقليل النفقات بسبب تأثير جائحة كوفيد-19.

ومع ذلك، قال أرسنال إن التميمة ستعود بمجرد السماح للجماهير بالعودة للمدرجات بعد تخفيف إجراءات السلامة المتعلقة بفيروس كورونا، لكن من دون تحديد متى يمكن لكوي استئناف دوره.

وقال النادي -في بيان عبر البريد الالكتروني من دون أن يوضح إذا كان كوي سيواصل القيام بدوره- "ستظل التميمة جزءا مهما في أرسنال، ونتطلع إلى عودتها للترفيه عن جماهيرنا عندما يُسمح لهم بالعودة للمباريات".

وعرض أوزيل -أحد أعلى اللاعبين أجرا في النادي، لكنه لا يحظى باهتمام المدرب ميكل أرتيتا- تحمّل راتب كوي ومساعدته ماليا للبقاء في النادي.

وقال أوزيل عبر حسابه على تويتر اليوم "كنت حزينا للغاية لأن جيري كوي المعروف أيضا بأنه التميمة الشهيرة والمخلصة للنادي، وجزء لا يتجزأ من نادينا؛ تم الاستغناء عنه توفيرا للنفقات بعد 27 عاما. بناء على ذلك، أعرض تحمل راتب كوي بالكامل طوال فترة بقائي في أرسنال؛ حتى يتمكن جيري من مواصلة عمله الذي يحبه كثيرا".

وشهدت تغريدة الدولي الألماني السابق تفاعلا كبيرا، وبعد إعلان أوزيل عن مبادرته تحول من منبوذ تطالب الجماهير بالاستغناء عنه إلى بطل يشيد الجميع بخطوته، ورفعوا اسمه إلى الثالث عالميا من حيث التفاعل في تويتر بعشرات آلاف التغريدات.

كما أطلقت الجماهير حملة لجمع التبرعات لدفع راتب جيري كوي ورفض فصله من العمل.

ويحصل أوزيل -الذي يستمر عقده حتى 2021 على نحو 350 ألف جنيه إسترليني (454 ألفا و300 دولار) في الأسبوع، لكنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم حتى الآن، وخاض 18 مباراة أساسيا في الدوري الموسم الماضي.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)