تحول من منبوذ إلى بطل.. أوزيل يعرض دفع راتب تميمة أرسنال

عرض النجم الألماني مسعود أوزيل -لاعب وسط أرسنال- دفع راتب الموظف الذي يرتدي تميمة النادي من أجل بقائه، بعد قرار أرسنال بفصله من أجل تقليل النفقات.

وقرر النادي التخلص من جيري كوي -الذي كان له دور في التواصل مع الجماهير خارج وداخل ملعب الإمارات، عندما كان يرتدي ملابس الديناصور الأخضر- مؤخرا لتقليل النفقات بسبب تأثير جائحة كوفيد-19.

ومع ذلك، قال أرسنال إن التميمة ستعود بمجرد السماح للجماهير بالعودة للمدرجات بعد تخفيف إجراءات السلامة المتعلقة بفيروس كورونا، لكن من دون تحديد متى يمكن لكوي استئناف دوره.

وقال النادي -في بيان عبر البريد الالكتروني من دون أن يوضح إذا كان كوي سيواصل القيام بدوره- "ستظل التميمة جزءا مهما في أرسنال، ونتطلع إلى عودتها للترفيه عن جماهيرنا عندما يُسمح لهم بالعودة للمباريات".

وعرض أوزيل -أحد أعلى اللاعبين أجرا في النادي، لكنه لا يحظى باهتمام المدرب ميكل أرتيتا- تحمّل راتب كوي ومساعدته ماليا للبقاء في النادي.

وقال أوزيل عبر حسابه على تويتر اليوم "كنت حزينا للغاية لأن جيري كوي المعروف أيضا بأنه التميمة الشهيرة والمخلصة للنادي، وجزء لا يتجزأ من نادينا؛ تم الاستغناء عنه توفيرا للنفقات بعد 27 عاما. بناء على ذلك، أعرض تحمل راتب كوي بالكامل طوال فترة بقائي في أرسنال؛ حتى يتمكن جيري من مواصلة عمله الذي يحبه كثيرا".

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player… pic.twitter.com/IfWN38x62z

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020