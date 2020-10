لقطة الموسم الصادمة.. قائد مان يونايتد يعيق زميله ويتسبب بهدف لتوتنهام

لم يكن الصادم في مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام النتيجة الساحقة التي فاز بها الأخير 6-1 فقط، بل أيضا لقطة "غير مفهومة" كان بطلها الإنجليزي هاري ماغواير قائد الفريق وأغلى مدافع في العالم.

ففي الدقيقة الرابعة من المباراة، وفيما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "المانيو" بهدف نظيف، شنّ "السبيرز" هجمة على مناطق "الشياطين الحمر" ليحاول ماغواير التصدي لها، ولكنه أخفق وبدلا من أن يتابع الكرة أعاق زميله لوك شو، وجذبه من قميصه، لتصل الكرة إلى الفرنسي تانغي ندومبيلي، ويسجل هدف التعادل لفريقه ويكون فاتحة لسداسية تاريخية لرجال جوزيه مورينيو.

وهذه اللقطة الصادمة وغير المفهومة تفاعل معها رواد مواقع التواصل، وتساءلوا عن استحقاق هذا المدافع لقب الأغلى في العالم بأكثر من 80 مليون يورو، وأوصلوا اسمه إلى الترند الأول على العالم.

Maguire stopped his own teammate from clearing the ball🤦🏾‍♂️ #MUNTOT

pic.twitter.com/16586KjE1J

— JW (@mufc_JW) October 4, 2020