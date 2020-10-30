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الدوري الأوروبي.. تعثر روما وفوز أرسنال وتألق نابولي

أرسنال تغلب بثلاثية نظيفة على ضيفه دوندالك الأيرلندي (رويترز)
أرسنال تغلب بثلاثية نظيفة على ضيفه دوندالك الأيرلندي (رويترز)
29/10/2020

سقط روما في فخ التعادل السلبي مع ضيفه سيسكا صوفيا البلغاري، الخميس في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل كلوج الروماني 1-1 مع ضيفه يونغ بويز السويسري.

وارتقى كلوج إلى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق هدف وحيد على روما أقرب ملاحقيه المتساوي معه في الرصيد، بينما احتل يونغ بويز وسيسكا صوفيا المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطة واحدة.

وحافظ أرسنال على انطلاقته الموفقة في المجموعة الثانية، عقب تغلبه بثلاثية نظيفة على ضيفه دوندالك الأيرلندي، بينما فاز مولده النرويجي على ضيفه رابيد فيينا النمساوي بهدف نظيف.

ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقا بفارق الأهداف على مولده صاحب المركز الثاني الذي يمتلك نفس العدد من النقاط، وظل رابيد فيينا ودونالك في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، عزز بنفيكا البرتغالي صدارته بالفوز على ستاندار لييغ البلجيكي بثلاثية نظيفة، بينما فاز رينجرز الأسكتلندي على ضيفه ليتش بوزنان البولندي بهدف نظيف.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن رينجرز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل ليتشب وزنان وستاندار لييغ المركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الخامسة، انتزع أيندهوفن الهولندي فوزا ثمينا من أرض منافسه أومونيا نيقوسيا الصربي 2- 1، بينما خيم التعادل السلبي على مواجهة غرناطة الإسباني وضيفه باوك اليوناني.

ويتصدر غرناطة الإسباني المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل أيندهوفن المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه باوك برصيد نقطتين، بينما يتذيل أومونيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وفي المجموعة السادسة، حقق نابولي الإيطالي فوزا ثمينا على أرض منافسه ريال سوسيداد بهدف نظيف.

ولحساب المجموعة ذاتها، اكتسح ألكمار الهولندي ضيفه ريبيكا الكرواتي 4-1.

ويتصدر ألكمار المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه نابولي الإيطالي بـ3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على سوسيداد صاحب المركز الثالث بالرصيد ذاته، بينما يتذيل ريبيكا الكرواتي الترتيب من دون أي رصيد من النقاط.

المصدر : وكالات

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