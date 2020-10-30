التزموا بالإجراءات.. إبراهيموفيتش: أنا هزمت كورونا ولكنك لست زلاتان

"ولدت عجوزا وسأموت شابا"، بـ4 كلمات أجاب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان عن سؤال: كيف تحافظ على مستواك وتسجل الأهداف وأنت تقترب من 39 عاما؟
10 أيام كانت كافية للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، ليتغلب على فيروس كورونا ويعود للملاعب ويقود "الروسونيري" للتألق محليا وقاريا.
غير أن "السلطان" دعا -عبر حسابه الرسمي في إنستغرام- إلى الحذر من كورونا، والالتزام بالإجراءات الوقائية.
وكتب "إيبرا" -مع فيديو نشره ضمن حملة إقليم "لومبارديا" لمكافحة الفيروس- "تحداني الفيروس ولكنني فزت، لكنك لست زلاتان لذلك لا تتحد كورونا، عليك أن تفكر جيدا وتلتزم بالإجراءات".
وختم -مرتديا الكمامة- "التزموا بالتباعد الاجتماعي، وارتدوا الكمامات، دائما سنفوز معا".
وكان زلاتان أهدر ركلة جزاء في فوز ميلان على ضيفه سبارتا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي.