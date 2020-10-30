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التزموا بالإجراءات.. إبراهيموفيتش: أنا هزمت كورونا ولكنك لست زلاتان

زلاتان: التزموا بالتباعد الاجتماعي وارتدوا الكمامات (مواقع التواصل)
زلاتان: التزموا بالتباعد الاجتماعي وارتدوا الكمامات (مواقع التواصل)
29/10/2020

10 أيام كانت كافية للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، ليتغلب على فيروس كورونا ويعود للملاعب ويقود "الروسونيري" للتألق محليا وقاريا.

غير أن "السلطان" دعا -عبر حسابه الرسمي في إنستغرام- إلى الحذر من كورونا، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكتب "إيبرا" -مع فيديو نشره ضمن حملة إقليم "لومبارديا" لمكافحة الفيروس- "تحداني الفيروس ولكنني فزت، لكنك لست زلاتان لذلك لا تتحد كورونا، عليك أن تفكر جيدا وتلتزم بالإجراءات".

وختم -مرتديا الكمامة- "التزموا بالتباعد الاجتماعي، وارتدوا الكمامات، دائما سنفوز معا".

وكان زلاتان أهدر ركلة جزاء في فوز ميلان على ضيفه سبارتا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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