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فايزة حيدر.. أول امرأة تدرب فريق كرة قدم للرجال في مصر

فايزة تعاقدت مع نادي "أيديال غولدي" المنتمي لدوري الدرجة الرابعة المصري (رويترز)
فايزة تعاقدت مع نادي "أيديال غولدي" المنتمي لدوري الدرجة الرابعة المصري (رويترز)
27/10/2020

اعتادت فايزة حيدر، لعب كرة القدم في الشوارع مع الصبية حتى أصبحت قائدة لمنتخب للسيدات، والآن باتت أول امرأة تدرب فريقا محترفا للرجال في بلادها.

وتعاقدت فايزة مع نادي "أيديال غولدي" المنتمي لدوري الدرجة الرابعة، ومقره الجيزة.

وقالت فايزة (36 عاما) -لرويترز عن تعاملها مع اللاعبين- "بيبقى فيه شوية تريقة (سخرية) في الأول.. لكن لما يلاقي (اللاعب) إن في معلومة هتوصله أو مستواه هيعلى شوية بيقبل".

وأشارت إلى أنها أصبحت الأولى بين المدربين المصريين من الرجال والسيدات، التي تحصل على شهادة معتمدة من الدوري الإنجليزي الممتاز في مهارات التدريب.

وتبقى كرة القدم رياضة يهيمن عليها الرجال في مصر.

وتقول خضرة عبد الرحمن والدة فايزة "كنت بقولها اقعدي متروحيش، تقولي لا. كانت تروح عشان بتحب اللعبة يعني.. بقت تروح، قلت ربنا يوفقها ومشيت في مجالها كويس".

 

 

 

 

 

 

المصدر : رويترز

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