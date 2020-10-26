أسقط أرسنال بملعبه.. البديل فاردي يعيد ليستر إلى طريق الانتصارات في البريميرليغ

أعاد النجم المخضرم جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدف الفريق الوحيد خلال فوزه 1-صفر على مضيفه أرسنال يوم الأحد في الجولة السادسة من البريميرليغ.

وارتفع رصيد ليستر -الذي خسر أمام ويستهام يونايتد وأستون فيلا في الجولتين الماضيتين- إلى 12 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب المسابقة.

في المقابل، تجمّد رصيد أرسنال -الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي- عند 9 نقاط، في المركز العاشر.

وساهمت تبديلات برندان رودجرز مدرب ليستر في منح التفوق لفريقه في الشوط الثاني، بعدما استحوذ أرسنال على الكرة في معظم فترات الشوط الأول، لكن دون أي فعالية على المرمى، ليأتي هدف ليستر الوحيد عن طريق البديل فاردي الذي سدد ضربة رأس متقنة، من متابعة لزميله التركي البديل جينغيز أوندير في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وبهذا الهدف، واصل فاردي ممارسة هوايته في هز شباك أرسنال للمواجهة الرابعة على التوالي بين الفريقين في بطولة الدوري، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة العريقة هذا الموسم إلى 6 أهداف.

وتقاسم فاردي المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة مع المصري محمد صلاح هداف ليفربول، بفارق هدف وحيد خلف دومينيك كالفيرت ليوين وهيونغ مين سون لاعبي إيفرتون وتوتنهام (على الترتيب) اللذين يتقاسمان صدارة القائمة.