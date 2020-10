بالفيديو- "الأولاد السيئون" في كرة القدم الإسبانية.. أعنف 10 لاعبين في الليغا

رصدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أكثر 10 لاعبين عنفا في تاريخ الدوري الإسباني، وأطلقت عليهم لقب "الأولاد السيئون" في كرة القدم الإسبانية.

ودفع "ماركا" لكتابة هذا التقرير الأداء العنيف الذي أظهره آلان نيوم، مدافع خيتافي في المباراة التي فاز فيها فريقه، السبت الماضي، على برشلونة 1-0 في الليغا، والذي يتسم أداؤه دائما بالعنف، وتعمد إيذاء المنافسين؛ لذا وُضع ضمن القائمة السوداء أيضا.

سيرجيو راموس

رغم أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ ريال مدريد والمنتخب الإسباني؛ إلا أنه اللاعب الأكثر طردا في تاريخ الليغا ودوري الأبطال الأوروبي.

كما اشتهر راموس باللعب القوي، الذي يصبح عنيفا في بعض الأحيان، ولا تنسى الجماهير تعمده إصابة نجم ليفربول محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018.

Did Salah pull down Ramos all along 🤔…. #UCL #Salah #Ramos #Liverpool #RealMadrid pic.twitter.com/cUl7ogDVii

لويس سواريز

اشتهر المهاجم الأوروغواياني بالعضاض، وجاء انتقاله من ليفربول إلى برشلونة بعد قيامه بعض المدافع الإيطالي جورجيو كيليني في مباراة المنتخبين بمونديال البرازيل 2014، والذي أدى إلى إيقافه لمدة 4 أشهر؛ لكنها لم تكن الأولى حيث أنه صاحب سوابق مشابهة لها، ولم تكن الأخيرة أيضا.

🗓️ #OnThisDay in 2014: Luis Suarez lost his balance and hit his face against Giorgio Chiellini, leaving a small bruise on his cheek and a strong pain in his teeth.pic.twitter.com/acqttUYY5V

— thesportsman (@TheSportsman) June 24, 2020