يعاني من دون رونالدو.. يوفنتوس يفشل في الفوز على متذيل الدوري الإيطالي

فشل يوفنتوس في الفوز على فريق كروتوني متذيل الدوري الإيطالي لكرة القدم، وأدرك التعادل بصعوبة 1-1 في الجولة الرابعة من الكالتشيو.

وبادر سيمون نوانكو بالتقدم لكروتوني بتسجيله في مرمى يوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 12.

وأدرك المهاجم الإسباني ألفارو موراتا التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 21، في آخر محاولة ينجح فيها حامل لقب الكالتشيو في الوصول لشباك منافسه المغمور.

وزادت معاناة اليوفي بعد طرد لاعبه فيدريكو كييزا في الدقيقة 60.

التعادل المخيب رفع رصيد يوفنتوس إلى 8 نقاط، وهو التعادل الثاني له في 4 مباريات بالبطولة حتى الآن.

بينما حصل كروتوني على أول نقطة له هذا الموسم بعد 3 هزائم متتالية، ليرتقي من المركز الأخير إلى الـ18.

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غاب عن تشكيلة يوفنتوس بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا مع منتخب بلاده الأسبوع الماضي، ودخوله في الحجر الصحي.