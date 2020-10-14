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بعد إصابة رونالدو بكورونا.. "لاعب لديه الكثير من المال لكن الكل سواسية"

جمهور كرة القدم قال إن الكل معرض للعدوى والرياضيين ليسوا استثناء (مواقع التواصل)
جمهور كرة القدم قال إن الكل معرض للعدوى والرياضيين ليسوا استثناء (مواقع التواصل)
14/10/2020

لم يندهش جمهور كرة القدم في البرتغال بعد الإعلان عن إصابة نجم وقائد المنتخب الوطني كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا، وقال كثيرون منهم إن الكل معرض للعدوى، وإن الرياضيين ليسوا استثناء.

وقال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان أمس السبت إن رونالدو (35 عاما) لاعب يوفنتوس لم تظهر عليه أعراض العدوى، وإنه سيغيب عن مباراة المنتخب الليلة في مواجهة نظيره السويدي في دوري أمم أوروبا بعد خضوعه للعزل الذاتي.

وعن ذلك قال أنطونيو رودريغيز -بينما كان يقف بالقرب من سوق للمواد الغذائية في إحدى ضواحي العاصمة لشبونة- "كلنا بشر.. الوضع لن يتغير بسبب أنه رونالدو".

وأيد فرناندو ماركيز (74 عاما) هذا الرأي قائلا "رونالدو ليس أفضل من الآخرين. هو لاعب كرة قدم جيد لديه الكثير من المال لكن الكل سواسية".

وقال مشجع آخر يدعى أنطونيو أليكسو (45 عاما) "على اللاعبين الآخرين تقديم أداء جيد والسعي لتحقيق الفوز في غيابه.. فهو سيعتزل وسيتوقف عن اللعب عاجلا أم آجلا".

المصدر : وكالات

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