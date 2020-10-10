برباعية نظيفة في مرمى العربي.. السد يظفر بكأس "نجوم قطر"

توج فريق السد بلقب كأس نجوم قطر لكرة القدم عقب فوزه على العربي برباعية نظيفة اليوم السبت في نهائي البطولة.

وسجل رباعية "الزعيم"، يوسف عبد الرزاق يوسف (17)، ونام تاي (53)، وسانتي كازورلا (77)، ورودريغو تاباتا (الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة).

وكان السد تغلب على الأهلي بهدفين نظيفين في نصف النهائي، بينما فاز العربي على الريان 2-1.