برباعية نظيفة في مرمى العربي.. السد يظفر بكأس "نجوم قطر"

أعلن نادي السد القطري رسميا اليوم الأحد تجديد عقد مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز لمدة موسم واحد حتى 2021، ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق القطري للموسم الثاني على التوالي.
توج فريق السد بلقب كأس نجوم قطر لكرة القدم عقب فوزه على العربي برباعية نظيفة اليوم السبت في نهائي البطولة.
OOREDOO CUP 2019-20 CHAMPIONS | 🇶🇦🏆
⚽️AL SADD SPORTS CLUB 💪#OoredooCup #Qatar #السد_العربي #السد #العربي #كأس_Ooredoo pic.twitter.com/vlKdr07Ome
— Alkass Digital (@alkassdigital) October 10, 2020
وسجل رباعية "الزعيم"، يوسف عبد الرزاق يوسف (17)، ونام تاي (53)، وسانتي كازورلا (77)، ورودريغو تاباتا (الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة).
فيديو : اهداف المباراة #السد 4 – 0 #العربي في نهائي #كأس_Ooredoo pic.twitter.com/0kipTYNGIt
— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 10, 2020
وكان السد تغلب على الأهلي بهدفين نظيفين في نصف النهائي، بينما فاز العربي على الريان 2-1.