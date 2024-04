تجاهل رونالدو.. فان دايك يكشف أصعب 4 مهاجمين واجههم

كشف فيرجيل فان دايك صخرة دفاع ليفربول عن أصعب 4 خصوم من المهاجمين واجههم طيلة مسيرته الكروية، مستبعدا الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي من القائمة.

وعندما سُئل في بودكاست "ذا ريست إز فوتبول" عن أصعب منافسيه، قدم فان دايك قائمة مكونة من 4 لاعبين، متجاهلا رونالدو.

واختار المدافعُ الهولندي نجمَ برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، ليونيل ميسي، ومهاجم مانشستر سيتي الحالي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، والمهاجم السابق لمان سيتي أيضا الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، وهداف تشلسي السابق، الفرنسي أوليفييه جيرو، لكنه استبعد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

Correction

Van Dijk no dey rush Messi

He will rather call on Matip to mark Messi for him.

The real man, when the ball is at his feet no one ever near🔥LM10 pic.twitter.com/kNMJdYtZ0Y

— Prominence✍️ (@Promine21306564) April 3, 2024