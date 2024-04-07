تجاهل رونالدو.. فان دايك يكشف أصعب 4 مهاجمين واجههم

كشف فيرجيل فان دايك صخرة دفاع ليفربول عن أصعب 4 خصوم من المهاجمين واجههم طيلة مسيرته الكروية، مستبعدا الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي من القائمة.

وعندما سُئل في بودكاست "ذا ريست إز فوتبول" عن أصعب منافسيه، قدم فان دايك قائمة مكونة من 4 لاعبين، متجاهلا رونالدو.

واختار المدافعُ الهولندي نجمَ برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، ليونيل ميسي، ومهاجم مانشستر سيتي الحالي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، والمهاجم السابق لمان سيتي أيضا الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، وهداف تشلسي السابق، الفرنسي أوليفييه جيرو، لكنه استبعد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

Correction Van Dijk no dey rush Messi He will rather call on Matip to mark Messi for him. The real man, when the ball is at his feet no one ever near🔥LM10 pic.twitter.com/kNMJdYtZ0Y — Prominence✍️ (@Promine21306564) April 3, 2024

وعن سبب اختياره هالاند وأغويرو وجيرو، قال: "أود أن أقول إن إيرلينغ هالاند خصم صعب للغاية، فهو قوي جدا، ومهاجم حديث. إنه مباشر. إذا أعطيته مساحة صغيرة فسوف يعاقبك".

وأضاف: "الأمر نفسه بالنسبة لأغويرو. لم يسجل العديد من الأهداف أمامنا، لكن منذ أن لعبت ضده عندما كنت في ساوثهامبتون، كان بإمكانه إنهاء المباراة، وعليك دائما أن تكون في أفضل حالاتك أمامه".

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Haaland bottling a 1v1 with Van Dijk https://t.co/3uZk9DUBql pic.twitter.com/u9DCDBAVtE — Jürgen (@Jurgegenpress2) March 13, 2024

ولم يكن جيرو غزير الإنتاج خلال فترة وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن صخرة الدفاع الهولندي يعتبره خصما صعبا، وقال: "كان لاعبا مرتبطا في ذلك الوقت مع إيدين هازارد في تشلسي. كان هازارد دائما هو الذي يمنحه الكرة".

وأضاف: "لقد سجل أيضا أهدافا جيدة عندما واجهني. لقد شعرت دائما أنه لن يسجل، لكنه في النهاية تمكن من ذلك".

ومنذ وصوله إلى آنفيلد في عام 2018، واصل فان ديك ترسيخ نفسه كواحد من أفضل المدافعين في العالم، وساعد في تحويل فريق يورغن كلوب إلى عملاق أوروبي، وساهم في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019 ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز في العام التالي.