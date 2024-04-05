أفضل 13 لاعب كرة قدم إنجليزيا في العالم حاليا

منذ حصولها على كأس العالم عام 1966 بفضل السير بوبي مور والسير جيف هيرست، لم تذق إنجلترا مهد كرة القدم طعم الفوز بألقاب كبرى، لذلك يسعى مدرب إنجلترا الحالي غاريث ساوثغيت لكسر هذه اللعنة في بطولة أمم أوروبا 2024 معتمدا على كوكبة من النجوم مثل جود بيلينغهام وديكلان رايس وجون ستونز وفيل فودن وهاري كين.

يُعتبر كين أحد أفضل المهاجمين في العالم، وهو معروف بسجله التهديفي الغزير، حيث تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في مواسم 2015-2016، و2016-2017 و2020-2021.

من جانب آخر، يتألق جود بيلينغهام مع ريال مديد وحطم معه عددا من الأرقام القياسية، وأصبح الإنجليزي القادم من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو أحد المنافسين بشكل جدّي على نيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2024.

بدوره، قدم أولي واتكينز مستوى مذهلا مع أستون فيلا هذا الموسم، وهو الآن أحد أفضل المهاجمين في أوروبا.

ويمكن أن يشق أنتوني غوردون طريقه إلى تشكيلة غاريث ساوثغيت في يورو 2024 نظرا لتألقه مع نيوكاسل يونايتد خلال الأشهر القليلة الماضية.

وهذه قائمة اللاعبين الإنجليز الـ13 الأفضل في العالم حاليا بناء على العوامل التالية:

الأداء مع منتخب إنجلترا.



الألقاب مع النادي.

الجوائز الفردية.

المساهمة في نجاح النادي (الأهداف والتمريرات الحاسمة).

1- هاري كين: بايرن ميونخ الألماني

2- جود بيلينغهام: ريال مدريد الإسباني

3- فيل فودن: مانشستر سيتي الإنجليزي

4- ديكلان رايس: أرسنال الإنجليزي

5- بوكايو ساكا: أرسنال الإنجليزي

6- كول بالمر: تشلسي الإنجليزي

7- أولي واتكينز: أستون فيلا الإنجليزي

Ollie Watkins is inevitable. 😍 pic.twitter.com/r8ItG7oejx — Aston Villa (@AVFCOfficial) March 16, 2024

8- جون تسونز: مانشستر سيتي

9- ترينت ألكسندر أرنولد: ليفربول

10-كايل ولكر: مانشستر سيتي

11- جايمس ماديسون: توتنهام هوتسبير

12- أنتوني غوردن: نيوكاسل

13- جارود باون: ويست هام ينايتد