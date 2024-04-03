"خائف حتى الموت".. مايك تايسون قلق قبل نزاله المرتقب مع جيك بول

اعترف بطل العالم السابق للوزن الثقيل مايك تايسون، بأنه "خائف لدرجة لا توصف" من مواجهة اليوتيوبر جيك في 20 يوليو/تموز المقبل بولاية تكساس الأميركية.

وتايسون الملقب بـ"مايك الحديدي" معروف بقوته القاضية، اعتزل الملاكمة عام 2005 بعد خسارته أمام الملاكم الأيرلندي كيفن ماكبرايد، لكنه عاد عام 2020 بنزال استعراضي انتهى بالتعادل ضد بطل عالمي سابق آخر، هو روي جونز جونيور.

وقال نجم الملاكمة لشبكة فوكس نيوز الأميركية "لدي شخصية غريبة، كل ما أخاف أن أفعله، أقوم به، هكذا هو الأمر، كنت خائفًا من قتال روي، كان وزني زائدا بنحو 45 كيلوغراما، وكنت في سن كبير 54 أو 53 عاما، وقلت لنفعلها".

وتابع مايك تايسون "أي شيء أخاف منه، أواجهه، هذه هي شخصيتي، الآن أنا خائف حتى الموت، دائما ما كنت أعتقد بأن المحن والشدائد تدفعني نحو النجاح، إذا لم يكن لدي هذه المشاعر، فلن أخوض هذا النزال، يجب أن يكون لدي مثل هذه المشاعر للقتال، بدونها لن أدخل الحلبة أبدا".

وكان تايسون -الذي أصبح عام 1986 أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ عندما كان عمره 20 عاما فقط- يبكي قبل كل نزال، والآن، بعد مرور ما يقرب من 40 عاما، يقول مايك تايسون "كلما اقتربت المباراة، كلما قل قلقي، لأنه في الواقع، أنا لا أقهر".

وختم مايك تايسون " شاهدت فيديو له على اليوتيوب عندما كان عمره 16 عاما (جيك بول) يقوم برقصات غريبة، هذا ليس الرجل الذي سأواجهه، سيأتي هذا الرجل وسيحاول إيذائي، وهذا شيء معتاد عليه، وسيكون مخطئًا بشكل كبير".

ولدى جيك بول كملاكم 9 انتصارات وهزيمة واحدة، إذ تلقى هزيمته الوحيدة العام الماضي أمام تومي فيوري قبل أن يعود بـ3 انتصارات متتالية، وقبل خسارته أمام فيوري، قدم بداية مفاجأة في مسيرته القتالية، حيث فاز في 6 نزالات متتالية، وقال بول إنه يطمح لهزيمة تايسون أحد أساطير الملاكمة.

وكان تايسون (57 عاما) صرح في وقت سابق عن خصمه جيك بول، وقال إنه "تطور بشكل ملحوظ ويقدم أداء وكأنه مارس الملاكمة من سنوات، لذا سيكون من الممتع جدا رؤية ما يمكن أن تفعله إرادة الطفل وطموحه مع بعض الخبرة والكفاءة.. إنها لحظة كاملة ستكون مشاهدتها أكثر من مثيرة".