جدول مباريات نصف نهائي والمركز الثالث بكأس آسيا تحت 23 عاما

تأهلت منتخبات العراق وإندونيسيا واليابان وأوزبكستان إلى المربع الذهبي- الجمعة- من النسخة السادسة من كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى الثالث من الشهر المقبل، علما أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

وضرب المنتخب العراقي موعدا مع نظيره الياباني بطل نسخة 2016 في الدور نصف النهائي -يوم الاثنين المقبل- على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وحجز العراق بطل نسخة عام 2014 مقعدا له في نصف النهائي بتغلبه في دور الثمانية على نظيره الفيتنامي -الجمعة- بهدف نظيف على ملعب الجنوب المونديالي.

ويدين المنتخب العراقي بالفضل لنجمه علي جاسم الذي سجل هدف الفوز من علامة الجزاء في الدقيقة 64.

وفي مباراة نصف النهائي الثانية، سيتواجه المنتخب الإندونيسي نظيره الأوزبكي على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

وتأهلت إندونيسيا إلى نصف النهائي بتغلبها على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (11-10) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2) في المباراة التي جمعتهما على ملعب عبد الله بن خليفة.

وضمن منتخب أوزبكستان مقعدا له في المربع الذهبي بإقصائه المنتخب السعودي حامل اللقب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما خليفة الدولي في الدور ربع النهائي، وسجل حسين نورتشاييف وعمر علي رحمانالييف هدفي منتخب أوزبكستان في الدقيقتين (45+2 و 84).

جدول مباراتي نصف النهائي (توقيت مكة المكرمة)

الاثنين 29 أبريل/نيسان

17:00: إندونيسيا x أوزبكستان (بطل نسخة 2018).

20:30: العراق (بطل 2014) x اليابان (بطل نسخة 2016).

Who's continuing the #RoadtoParis2024? 🤔 Monday، 29 April 2024:

🇮🇩🆚🇺🇿

🏟️ Abdullah Bin Khalifa Stadium

⏰ 5pm 🇯🇵🆚🇮🇶

🏟️ Jassim Bin Hamad Stadium

⏰ 8:30pm#AsianCupU23 #HayyaAsia #AFCU23 pic.twitter.com/pprN4xrGEB — AFC U23 Asian Cup Qatar 2024™ (@Qatar2023en) April 26, 2024

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

18:30: الخاسران من مباراتي نصف النهائي.

تقام المباراة على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

موعد المباراة النهائية

الجمعة 3 مايو/أيار

18:30: الفائزان من نصف النهائي.

إلى جانب طموح الفوز باللقب، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لمواجهة غينيا ممثلة قارة أفريقيا، في مباراة الملحق العالمي، بطموح الحصول على مقعد رابع لقارة آسيا في أولمبياد باريس.