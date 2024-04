بسبب الخلاف بينهما على الكرة الذهبية.. ميسي يعارض انضمام ليفاندوفسكي لإنتر ميامي

ذكرت تقارير صحفية أن ليونيل ميسي (قائد إنتر ميامي الأميركي) عارض انضمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي (هداف برشلونة) إلى النادي على الرغم من مساعي مالك الفريق ديفيد بيكهام لإتمام الصفقة.

ووفق مجلة "فوربس" الأميركية -التي نقلت الخبر عن صحيفة "أل ناشيونال"- فإن تأثير ميسي الكبير داخل كواليس إنتر ميامي تسبب في إيقاف صفقة كبيرة كان سينتقل بموجبها ليفاندوفسكي إلى الفريق الأميركي.

وسبق لميسي أن عارض انضمام البولندي المحتمل إلى إنتر ميامي، على خلفية التوتر التي حدثت بين اللاعبين منذ سنوات.

وتعود جذور الخلاف بين ميسي وليفاندوفسكي إلى عام 2021 حينما فاز النجم الأرجنتيني بالكرة الذهبية، الأمر الذي أغضب ليفاندوفسكي كثيرًا، مؤكدًا أحقيته بالجائزة بعد فوزه بسداسية تاريخية مع بايرن ميونخ.

Lionel Messi opens up on his feud with Robert Lewandowski during the 2022 World Cup: 💬

"Lewandowski’s statement in 2021 bothered me because when I won the Ballon d’Or I said what I really felt,

But hearing that made me very angry with him."

(ESPN) pic.twitter.com/TazB7j9WOv

— PSN Futbol (@PSN_Futbol) December 1, 2023