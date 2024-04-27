بسبب الخلاف بينهما على الكرة الذهبية.. ميسي يعارض انضمام ليفاندوفسكي لإنتر ميامي

ذكرت تقارير صحفية أن ليونيل ميسي (قائد إنتر ميامي الأميركي) عارض انضمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي (هداف برشلونة) إلى النادي على الرغم من مساعي مالك الفريق ديفيد بيكهام لإتمام الصفقة.

ووفق مجلة "فوربس" الأميركية -التي نقلت الخبر عن صحيفة "أل ناشيونال"- فإن تأثير ميسي الكبير داخل كواليس إنتر ميامي تسبب في إيقاف صفقة كبيرة كان سينتقل بموجبها ليفاندوفسكي إلى الفريق الأميركي.

وسبق لميسي أن عارض انضمام البولندي المحتمل إلى إنتر ميامي، على خلفية التوتر التي حدثت بين اللاعبين منذ سنوات.

وتعود جذور الخلاف بين ميسي وليفاندوفسكي إلى عام 2021 حينما فاز النجم الأرجنتيني بالكرة الذهبية، الأمر الذي أغضب ليفاندوفسكي كثيرًا، مؤكدًا أحقيته بالجائزة بعد فوزه بسداسية تاريخية مع بايرن ميونخ.

Lionel Messi opens up on his feud with Robert Lewandowski during the 2022 World Cup: 💬 "Lewandowski’s statement in 2021 bothered me because when I won the Ballon d’Or I said what I really felt, But hearing that made me very angry with him." (ESPN) pic.twitter.com/TazB7j9WOv — PSN Futbol (@PSN_Futbol) December 1, 2023

وخسر ليفاندوفسكي فرصة الفوز بها عام 2020، بعد أن ألغيت بسبب فيروس كورونا.

وبدا جليا حدة الخلاف بين ميسي وليفاندوفسكي، حيث تجاهل النجم الأرجنتيني مصافحة ليفا حينما واجهت الأرجنتين منافستها بولندا في دور المجموعات من مونديال قطر 2022 كما حرص "البرغوث" في أكثر من مناسبة على إحراج مهاجم البلوغرانا من خلال تعمد مراوغته كثيرًا.

وقال ميسي -في تصريحات نقلتها شبكة "إيه إس بي إن" عن تلك الأزمة- "تصريح ليفاندوفسكي عام 2021 أغضبني كثيرًا، لأنني عندما فزت بالجائزة تحدثت عنه بشكل جيد وقلت ما أشعر به حقًا".

وأضاف "تجاهلته خلال مباراة الأرجنتين وبولندا، وكنت غاضبًا من تصريحاته، لم يكن يجب أن يقول ما قاله، وتعمدت مراوغته كثيرًا في تلك المباراة".

"I was angry." 😡 Lionel Messi on his clash with Robert Lewandowski at the 2022 World Cup 👀 pic.twitter.com/Wby9szAhls — ESPN UK (@ESPNUK) December 18, 2023

علاوة على ذلك، يخشى ميسي أن يؤثر وصول ليفاندوفسكي على فرص صديقه المقرب لويس سواريز باللعب أساسيًا، وهو الأمر الذي دفعه لرفض الصفقة بصورة قاطعة.

ويضم النادي الأميركي حاليًا 4 لاعبين سابقين من برشلونة الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2015، وهم إضافة إلى ميسي:

سيرجيو بوسكيتس

جوردي ألبا

لويس سواريز

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9🏠 We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season! Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

وتحدثت تقارير عن أن نجم الهلال السعودي نيمار دا سيلفا قد يلتحق بميسي وسواريز في إنتر ميامي.

وسبق لنيمار القول في تصريحات سابقة "أحب فكرة اللعب في الولايات المتحدة يومًا ما، لموسم واحد على الأقل" وهو ما تفاعل معه بيكهام من خلال القول إنه يتمنى الحصول على خدمات نيمار.

وشكل ميسي وسواريز ونيمار الثلاثي الهجومي الشهير "إم إس إن" الذي سيطر على إسبانيا وأوروبا موسم 2014-2015 عندما فاز النادي الكتالوني بالسداسية التاريخية.