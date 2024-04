أرامكو السعودية تنضم إلى عائلة شركاء فيفا العالميين

أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة -الخميس- اتفاقية شراكة عالمية مدتها 4 أعوام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أشهر من الإعلان عن البلد المستضيف لكأس العالم 2034، والذي تعد السعودية المرشحة الوحيدة له.

وذكرت المجموعة العملاقة المملوكة بشكل كبير للحكومة السعودية في بيان "أصبحت أرامكو السعودية الشريك العالمي الرئيس للفيفا، وشريكها الحصري لفئة الطاقة.. تستمر الشراكة 4 أعوام، وتشمل رعاية فعاليات عديدة، وتشمل كأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027".

وأشارت إلى أن "الاتفاقية تستند على الالتزام المشترك بالابتكار والتطوير وإطلاق مبادرات اجتماعية مؤثرة تتماشى مع مهمة الفيفا في جعل كرة القدم أكثر عالمية".

وجاء في البيان أن الطرفين يعتزمان "الاستفادة من قوة كرة القدم لإنشاء مبادرات اجتماعية مؤثرة في جميع أنحاء العالم".

ونقل البيان عن رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر "نحن فخورون ببدء رحلة رائعة (..) مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي نهدف من خلالها إلى الإسهام في تطور كرة القدم، والاستفادة من قوة الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة الناس حول العالم".

Aramco becomes Major Worldwide Partner of FIFA, this partnership builds on our shared commitment in innovation, development and creating impactful social initiativeshttps://t.co/VxwsxatOCl@FIFAcom #aramco pic.twitter.com/hwJc4mh223

