بعد قراره البقاء في برشلونة.. لابورتا لن يمنح تشافي شيكا على بياض

رغم قرار تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، الاستمرار في منصبه عاما آخر وترحيب رئيس النادي خوان لابورتا بذلك، إلا أن هناك قضايا يجب التعامل معها قبل ذلك بين الرجلين.

وأعلن تشافي أنه سيستمر في منصبه حتى نهاية عقده صيف 2025.

وكان تشافي قد أعلن في يناير/كانون الثاني مغادرته البرسا نهاية الموسم لكنه غيّر قراره بعد محادثات جديدة مع إدارة النادي.

ويعد بقاء تشافي في منصبه من الأمور التي كانت تقلق مشجعي برشلونة خصوصا بعد خروج النادي الكتالوني خالي الوفاض من دوري أبطال أوروبا وانتفاء حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد الخسارة من ريال مدريد في الكلاسيكو 2-3.

🚨 BREAKING: Xavi has decided to change his mind and STAY as Barcelona manager! After tonight’s meeting and Laporta insisting for him to stay, Xavi accepts Barça conditions and will continue as head coach. Formal steps to follow. pic.twitter.com/uVShukTnRO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2024

وكان قرار تشافي بالبقاء متوقعا في الأوساط الإعلامية الإسبانية، ولكن العلاقة بينه وبين خوان لابورتا رئيس النادي، ستصبح أكثر واقعية وليست عاطفية كما كانت في السابق، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية:

على الرجلين كشف كل أوراقهما على الطاولة.

على تشافي أن يشرح أسباب تراجعه عن قراره. لأن رحيله كان منفردا قبله النادي، الذي أدرك أن كل شيء يمكن أن يتغير بسبب النتائج، ولم يتخذ أي خطوات حازمة للتعاقد مع بديل.

وتوقعت الصحيفة أن يستمع لابورتا لتشافي ويحاول حل أي عقدة بين الطرفين، وذلك للأسباب التالية:

يرى أنه من المناسب أن يبقى لعام آخر على رأس الفريق.

يعتبر أن الفريق تحسن، وأنه لن ينسى الموسم السابق الجيد الذي حقق فيه البلوغرانا لقبي الليغا وكأس السوبر.

يعتقد أنه قادر تماما على الاستمرار لمدة عام وهو ضمان لتطوير اللاعبين الشباب الذين يمثلون المستقبل. ولأولئك الذين منحهم تشافي الفرصة مثل الأمين جمال وباو كوبارسي علاوة على ذلك، فإن البدائل المحتملة لتشافي لا تقنع الرئيس لسبب أو لآخر.

🔵🔴 Laporta, Deco, Xavi with Barça board members Echeverría and Yuste are all meeting at the president’s house tonight in Barcelona. It happens after face-to-face meeting between Xavi & Deco. Crucial meeting to decide Xavi’s future after Laporta insisting and manager’s doubts. pic.twitter.com/syzG1AFRw7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2024

طلبات لابورتا

لكن رغبة الرئيس في استمرار تشافي لا تعني أنه سيكتب شيكا على بياض للمدرب. حيث سيطلب منه لابورتا سلسلة من الأشياء التي سيتعين على تشافي القبول بها:

صفقات جديدة: لن يكون هناك الكثير من التعاقدات وسيتعين عليه قبول وضع النادي والاستمرار بالاعتماد على التشكيلة الحالية تقريبا.

لن يكون هناك الكثير من التعاقدات وسيتعين عليه قبول وضع النادي والاستمرار بالاعتماد على التشكيلة الحالية تقريبا. كأس السوبر:

– على تشافي أن يتقبل أنه قد تكون هناك بعض التغييرات الموسم المقبل في أداء الفريق الأول، مثل الإعداد البدني.

– برشلونة حتى هذه اللحظة لم يضمن المركز الثاني الذي سيسمح له باللعب في كأس السوبر الموسم المقبل. وهذه مسألة غير قابلة للتفاوض.

رد فعل الجمهور:

– الجماهير لن تقبل استمرارية المدرب إذا انتزع جيرونا المركز الثاني منه في المباريات الأخيرة. ولهذا السبب فإن القرار النهائي بشأن استمراريته لن يكون فوريا.

– يريد لابورتا أيضا رؤية رد فعل الجمهور في مباراة الاثنين القادم ضد فالنسيا.

– سيفحص لابورتا كل هذه المتغيرات: رغبات تشافي، وتقدم الفريق ورد فعل الجمهور.