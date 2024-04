بعد قراره البقاء في برشلونة.. لابورتا لن يمنح تشافي شيكا على بياض

رغم قرار تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، الاستمرار في منصبه عاما آخر وترحيب رئيس النادي خوان لابورتا بذلك، إلا أن هناك قضايا يجب التعامل معها قبل ذلك بين الرجلين.

وأعلن تشافي أنه سيستمر في منصبه حتى نهاية عقده صيف 2025.

وكان تشافي قد أعلن في يناير/كانون الثاني مغادرته البرسا نهاية الموسم لكنه غيّر قراره بعد محادثات جديدة مع إدارة النادي.

ويعد بقاء تشافي في منصبه من الأمور التي كانت تقلق مشجعي برشلونة خصوصا بعد خروج النادي الكتالوني خالي الوفاض من دوري أبطال أوروبا وانتفاء حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد الخسارة من ريال مدريد في الكلاسيكو 2-3.

After tonight’s meeting and Laporta insisting for him to stay, Xavi accepts Barça conditions and will continue as head coach.

🚨 BREAKING: Xavi has decided to change his mind and STAY as Barcelona manager!

وكان قرار تشافي بالبقاء متوقعا في الأوساط الإعلامية الإسبانية، ولكن العلاقة بينه وبين خوان لابورتا رئيس النادي، ستصبح أكثر واقعية وليست عاطفية كما كانت في السابق، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية:

وتوقعت الصحيفة أن يستمع لابورتا لتشافي ويحاول حل أي عقدة بين الطرفين، وذلك للأسباب التالية:

🔵🔴 Laporta, Deco, Xavi with Barça board members Echeverría and Yuste are all meeting at the president’s house tonight in Barcelona.

It happens after face-to-face meeting between Xavi & Deco.

Crucial meeting to decide Xavi’s future after Laporta insisting and manager’s doubts. pic.twitter.com/syzG1AFRw7

