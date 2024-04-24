السد بطل الدوري القطري للمرة الـ17 في تاريخه
توج فريق السد بلقب الدوري القطري لكرة القدم للمرة الـ17 في تاريخه بالفوز على الشمال برباعية نظيفة، اليوم الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة.
وحسم السد مهمة التتويج أمام الشمال على ملعب البيت الذي استضاف مباراة الافتتاح لمونديال قطر 2022.
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وأنهى فريق السد الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما حسن الهيدوس (9) وغونزالو بلاتا (26).
وفي الشوط الثاني أضاف أكرم عفيف الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 83 واختتم باولو أوتافيو الرباعية في الدقيقة الـ95.
وكان الشمال أكمل اللقاء بـ9 لاعبين بعد طرد لاعبيه الإيراني أوميد إبراهيمي في الدقيقة 40، وفهد وعد في الدقيقة الـ73.
كما حصل غونزالو بلاتا لاعب السد على بطاقة حمراء في الدقيقة 73.
ورفع السد رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة ليحقق لقب الدوري للمرة الـ17 في تاريخه، موسعا الفارق مع أقرب منافسيه الدحيل والريان برصيد 8 ألقاب لكل منهما.
أما الشمال فقد تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز التاسع.
وفي نفس التوقيت أقيمت 5 مباريات أخرى:
- فاز الريان على الأهلي بنتيجة 4-1 ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة بالمركز العاشر.
- فاز الغرافة على الوكرة 4-2 ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث ليبتعد عن الوكرة، الذي تجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الرابع.
- الدحيل حامل اللقب في الموسم الماضي خسر أمام "أم صلال" بهدفين نظيفين وتجمد رصيد الدحيل عند 28 نقطة في المركز الخامس، يلاحقه أم صلال في المركز السادس برصيد 27 نقطة.
- تجمد رصيد العربي عند 26 نقطة في المركز السابع بعدما خسر بنتيجة 1-2 أمام المرخية الذي رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ11.
- حقق قطر فوزا مثيرا على معيذر بنتيجة 5-3، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد معيذر عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير ليتأكد هبوطه رسميا للدرجة الثانية.