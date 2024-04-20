الأهلي يتعادل سلبيا مع مازيمبي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

حافظ الأهلي المصري على شباكه نظيفة ليتعادل سلبيا مع مضيفه مازيمبي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

ويستضيف الأهلي منافسه القادم من الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب في ملعب القاهرة ساعيا لبلوغ النهائي وتعزيز رقمه القياسي في الفوز بالبطولة بعدما حققها 11 مرة.

ويلعب الترجي التونسي مع ماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا في قبل النهائي الآخر في وقت لاحق اليوم.

وبدأ الأهلي بقوة، وأهدر المهاجم وسام أبو علي ضربة رأس مرت بجوار القائم الأيمن بعد ركلة ركنية قبل أن يطلق تسديدة منخفضة من مدى قريب بعد دقيقتين من بداية اللقاء.

وكانت أولى فرص مازيمبي الخطيرة في الدقيقة 18، حين أطلق جلودي ليكونزا تسديدة بعد تمريرة عرضية تصدى لها مصطفى شوبير حارس الأهلي قبل أن يعلن الحكم عن وجود تسلل.

وأطلق رضا سليم جناح الأهلي تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن في منتصف الشوط الأول قبل أن يتراجع الأهلي ليبدأ صاحب الأرض في السيطرة، لكن الحارس شوبير تصدى لجميع محاولاته.

وتصدى شوبير لفرصة خطيرة من إرنست لوزولو الذي سدد من مدى قريب، لكن حارس الأهلي أبعد الكرة ببراعة.

واستمر تهديد مازيمبي بعد نهاية الاستراحة، وأطلق زيمانغا سوزي تسديدة قوية أبعدها شوبير.

وهدأت أحداث الشوط الثاني بعدما استقر اللعب في منتصف الملعب مع اعتماد الأهلي على التأمين الدفاعي والهجمات المرتدة.

لكن أوسكار تشيكومب أعاد الإثارة للمباراة بتسديدة في الدقيقة 74 مرت بجوار مرمى الأهلي.

وكاد البديلان محمود عبد المنعم (كهربا) وطاهر محمد طاهر أن يظفرا بالفوز للأهلي من فرصة خطيرة بعدما انطلق الأول نحو منطقة الجزاء بمهارة فائقة قبل أن يبعد الدفاع الكرة لتصل لزميله الذي تأخر في التسديد ليبعدها لاعبو مازيمبي لركلة ركنية قبل دقائق من النهاية.