"الأسوأ على الإطلاق".. ركلة جزاء سيلفا الصادمة أمام ريال مدريد

خلّفت الطريقة التي نفذ بها برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي ضربة الجزاء في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد استياء واسعا لدى مشجعي الفريق؛ واصفين إياها بأسوأ ركلة جزاء على الإطلاق.

وعلى ملعب الاتحاد تقدم ريال مدريد بهدف المهاجم البرازيلي رودريغو بعد مرور 12 دقيقة، قبل أن يدرك السيتي التعادل بهدف كيفن دي بروين في الدقيقة 76.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث انبرى برناردو سيلفا لركلة الترجيح الثانية وسددها ضعيفة في وسط المرمى، انتهت في أحضان حارس ريال مدريد أندريه لونين.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي بعد فوزه 4-3 على مانشستر سيتي الإنجليزي (حامل اللقب) بركلات الترجيح أمس الأربعاء، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي 1-1، حيث أصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-4.

ولم تتمكن جماهير "السيتيزنز" المصدومة من تصديق ما شاهدته في المدرجات أو عبر الشاشات، ووصفت الركلة التي سددها الدولي البرتغالي بأنها "أسوأ ركلة جزاء على الإطلاق".

وانتشرت كلمة "الأسوأ" بين المشجعين الذين شاهدوا ركلة برناردو".

وقال أحدهم: "هذه أسوأ ركلة جزاء رأيتها في حياتي كلها".

وكتب أحد المشجعين: "برناردو سيلفا يستحق أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأسوأ ركلة جزاء على الإطلاق".

ووصف آخرون ركلة الجزاء بأنها "مروعة ولا تصدق".

وعلّق أحد المشجعين بالقول إن "السيتي كان يستحق الخسارة فقط بسبب ركلة الجزاء تلك".

I still don't understand why Lunin didn't move for Bernardo Silva's penalty

وكانت تسديدة "بانينكا" (نسبة لأسطورة تشيكوسلوفاكيا بانينكا) التي نفذها برناردو سيلفا وكأنها في حصة تدريبية لحراس المرمى، وليس في إحدى أكبر مباريات الموسم.

وسبق لسيلفا تسجيل ركلة الجزاء الرابعة للسيتي في نهائي كأس كاراباو أمام تشلسي في 2019 بنفس الطريقة ولكن بتسديدة أقوى، وكان الحارس وقتها الإسباني كيبا الحارس الاحتياطي لريال مدريد.

وأظهرت لقطات، أن كيبا أعطى تعليمات للونين قبل تسديد ركلات الترجيح من بينها -على ما يبدو- الطريقة التي يسدد فيها برناردو سيلفا ولهذا تسمر لونين في وسط المرمى وتصدى لركلة الترجيح.

Last night, Kepa advised Lunin to stay down the middle and it worked.

In the 2019 Carabao Cup final, Bernardo Silva scored a penalty vs Kepa.

والبعض قارن محنة برناردو بفشل فادح في تنفيذ ركلة الجزاء من قبل جناح تشلسي آنذاك "بات نيفين" في عام 1984 ومن المفارقات أنها كانت ضد السيتي.

ونيفين، الذي يعمل ناقدا رياضيا حاليا، بالكاد ركض قبل أن يسدد الكرة في منتصف المرمى بين أحضان الحارس أليكس وليامز.

Here's the very relaxed Pat Nevin taking the worst penalty of all time for Chelsea in 1984.

Barry Davies' damning commentary makes the miss even better.

Nonchalant is the word.

— Stu’s Football Flashbacks (@stusfootyflash) May 2, 2020