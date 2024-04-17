شاهد.. سان جيرمان يهزم برشلونة ويواجه دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

سجل كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 4-1 على مضيفه برشلونة في إياب الدور ربع النهائي اليوم الثلاثاء.

وقلب باريس سان جيرمان تأخره 3-2 في الذهاب إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.

وسيلعب سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني في دور نصف النهائي، بعد أن تجاوز الأخير منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني 5-4 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى عكس سير المباراة التي كان سان جيرمان يسيطر عليها كليا، تقدم برشلونة بعد 12 دقيقة فقط من صفارة البداية عبر البرازيلي رافينيا من عرضية الأمين جمال.

وسط سيطرة مطلقة لفريق باريس سان جيرمان … رافينيا يزور شباك جيانلويجي دوناروما (1-صفر) #دوري_أبطال_أوروبا #دوري_الأبطال #برشلونة_باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/EZhfRbqvEU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2024

لكن سان جيرمان استعاد توازنه وأحسن استغلال طرد رونالد أراوخو مدافع برشلونة (منع فرصة محققة لتسجيل هدف) بطريقة مثالية.

وتمكن عثمان ديمبلي من تسجيل هدف التعادل لصالح باريس سان جيرمان قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل لاعب الوسط فيتينا بعد تسع دقائق من نهاية الاستراحة.

وسجل مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 61 قبل أن يسجل بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة في الدقيقة 89 ليحسم تأهل باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان يحسم التأهل لنصف النهائي بريمونتادا قوية أمام برشلونة ▶️شاهد ملخص مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان (1-4) | إياب الدور ربع النهائي – دوري أبطال أوروبا#دوري_أبطال_أوروبا #دوري_الأبطال #برشلونة_باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/cqhsttPvIy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2024

دورتموند يهزم أتلتيكو

وفي مباراة أخرى بإياب الدور ربع النهائي، تأهل بروسيا دورتموند الألماني إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2013 بعدما تغلب 4-2 على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة مثيرة اليوم الثلاثاء على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو 2-1 على ملعب ميتروبوليتانو، وبذلك يفوز دورتموند بنتيجة 5-4 إجمالا وتأهل للدور قبل النهائي.

وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما جوليان براندت وإيان ماتسن في الدقيقتين 34 و39.

وفي الشوط الثاني، رد أتلتيكو بهدف سجله ماتس هوملز لاعب دورتموند بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49، ثم أضاف أنخيل كوريا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 64.

لكن دورتموند تقدم مجددا بهدفين سجلهما نيكلاس فولكروغ ومارسيل زابيتسر في الدقيقتين 71 و74.

ولم يتمكن أتلتيكو من الرد ليحسم دورتموند تأهله للمربع الذهبي.