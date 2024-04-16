4 وجوه جديدة تنافس هالاند وصلاح على الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي

أشعل كول بالمر لاعب تشلسي المنافسة هذا الموسم على جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك إثر تسجيله رباعية في الفوز الكاسح على إيفرتون 6-صفر مساء أمس الاثنين.

وتساوى بالمر بهذه الرباعية مع إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 20 هدفا في بطولة الدوري للموسم الحالي 2023-2024، وذلك قبل 5 جولات من انتهاء المسابقة.

وينتظر هالاند وزملاؤه في مانشستر سيتي منافسة شرسة للغاية على اللقب، إذ يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 73 نقطة، خلفه يتساوى أرسنال وليفربول برصيد 71 نقطة.

أما بالمر (21 عاما) الذي رحل عن مانشستر سيتي الصيف الماضي، فقد واصل توهجه خلال الموسم الأول بقميص تشلسي، فسجل 20 هدفا في 28 مباراة ببطولة الدوري، علما أنه لم يسبق له هز الشباك في الدوري بقميص فريقه السابق، لكنه أحرز 10 أهداف في آخر 5 مباريات لينافس بقوة على الحذاء الذهبي.

أما هالاند، فقد سجل 20 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم، علما أنه فاز بجائزة الموسم الماضي 2022-2023 محققا رقما قياسيا بتسجيله 36 هدفا.

وبدأ اللاعب النرويجي (23 عاما) الموسم الحالي بكل قوة، قبل أن يغيب 5 مباريات بسبب إصابة في القدم، ومنذ عودته في يناير/كانون الثاني الماضي، سجل 6 أهداف في 11 مباراة في معدل أضعف من مستواه الطبيعي، لكنه يبقى المرشح الأبرز للاحتفاظ بالحذاء الذهبي.

هالاند وهدفه الـ 20 في الدوري الممتاز لهذا الموسم 🎯💫#السيتي | @ErlingHaaland pic.twitter.com/HCKXgcmQhC — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 13, 2024

ويلمع هذا الموسم أيضا أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا الذي سجل 19 هدفا في 32 مباراة ليتجاوز معدله في الموسم الماضي بتسجيل 15 هدفا، لكنه يتفوق على باقي أقرانه في سباق الهدافين بتقديمه 10 تمريرات حاسمة.

ويتنافس أيضا ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد الذي سجل 17 هدفا في 24 مباراة بالدوري، كما أصبح أول لاعب بصفوف نيوكاسل يسجل 20 هدفا في موسم واحد بجميع المسابقات منذ آلان شيرر في موسم 2003-2004.

ويظهر في القائمة أيضا محمد صلاح الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي 3 مرات، إذ سجل المهاجم المصري 17 هدفا في 26 مباراة بالدوري هذا الموسم، ويبدو أنه في طريقه لتسجيل 20 هدفا على الأقل في الدوري للموسم الخامس على التوالي.

ويتساوى صلاح مع دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث الذي سجل 17 هدفا في 32 مباراة، وحطم المهاجم الإنجليزي بهدفه الأول في مباراة مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل 2-2 الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها لاعب من بورنموث في الدوري الإنجليزي.