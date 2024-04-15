رياضة|الدوري الإيطالي

كالياري يفرض التعادل على إنتر وميلان يتعثر أمام ساسولو

إنتر ميلان رفع رصيده إلى 83 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (الفرنسية)
15/4/2024

فرض فريق كالياري التعادل 2-2 على مضيفه إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة يوم الأحد ضمن منافسة الجولة الـ32 من المسابقة، في حين تعادل ميلان مع مضيفه ساساولو 3-3.

وتقدم إنتر في الدقيقة 12 عن طريق ماركوس تورام، قبل أن يدرك كالياري التعادل عبر إلدو شومورودوف في الدقيقة 64.

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وسجل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثاني للإنتر من ضربة جزاء في الدقيقة 74، لكن نيكولاس فيولا أدرك التعادل مجددا لكالياري في الدقيقة 82.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 83 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني.

في المقابل رفع كالياري رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ14.

تعادل ميلان

شرّع ميلان باب التتويج أمام جاره اللدود إنتر المتصدر بسقوطه في فخ تعادل مثير أمام مضيفه ساسوولو 3-3.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 69 نقطة متأخرا بفارق 13 عن إنتر قبل 6 مراحل من النهاية، في حين فشل في زيادة الفارق بينه وبين يوفنتوس الثالث (63) الذي كان تعادل بدوره سلبا أمام مضيفه تورينو يوم السبت.

وأعطى البديل السويسري نواه أوكافور نقطة ثمينة لميلان بتسديدة رائعة في الدقيقة 84.

وتقدّم ساسولو بهدفي أندريا بينامونتي (4) والفرنسي أرمان لورينتيه (10)، قبل أن يُسجل البرتغالي رافايل لياو هدفا رائعا (20) ويعادل الصربي لوكا يوفيتش الكفة (59).

وأخذ أصحاب الأرض الأفضلية مرة جديدة عبر لورينتيه الذي سجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه (53)، قبل أن يقول أوكافور كلمته الأخيرة بهدف التعادل.

تعادل نابولي

وتعرّضت آمال نابولي، بطل الدوري الموسم الماضي، في المشاركة في دوري أبطال أوروبا لضربة قوية بسقوطه على أرضه في فخ التعادل 2-2 مع فروزينوني المتواضع.

وبقي الفريق الجنوبي في المركز الثامن برصيد 49 نقطة متخلفا بفارق 10 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع وآخر المتأهلين في الوقت الحالي إلى المسابقة القارية الأهم.

وكانت كتيبة المدرب فرانتشسيكو كالتسونا في طريقها إلى احتلال المركز السادس عندما تقدمت مرتين في المباراة بواسطة ماتيو بوليتانو (16) والنيجيري فيكتور أوسيمهن (63)، لكن المغربي الدولي وليد شريدة سجل هدفي فروزينوني في الدقيقتين 50 و73 لينزع نقطة ثمينة له في سعيه لتفادي الهبوط حيث يحتل المركز الـ18.

إيقاف مباراة روما وأودينيزي

وتوقفت مباراة أودينيزي مع ضيفه روما والنتيجة 1-1 جراء تعرض مدافع نادي العاصمة العاجي إيفان نديكا لوعكة صحية.

وانهار نديكا في الدقيقة 70 ليهرع الطاقم الطبي لإسعافه، قبل أن يُنقل إلى خارج الملعب، في وقت تداولت فيه منصة "دازن" للبث التدفقي صورا تظهر أنه كان واعيا وقد رفع إبهامه، في إشارة إلى أنه بخير.

وواكب دانييلي دي روسي مدرب روما لاعبه إلى داخل ممر ملعب أودينيزي، قبل أن يعود للتحدث مع لاعبيه والحكم ونظيره في أودينيزي.

وقرر الحكم بعد دقائق طويلة من المناقشات مع روما إيقاف المباراة.

وكان أودينيزي افتتح التسجيل عبر قائده الأرجنتيني روبرتو بيريرا (23)، وعادل روما بفضل مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو (64).

المصدر : الألمانية