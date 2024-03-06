أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مهدد بالسجن 4 سنوات

طالبت النيابة العامة الإسبانية -اليوم الأربعاء- بسجن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرّب ريال مدريد متصدر دوري كرة القدم، 4 سنوات و9 أشهر، بتهمة التهرّب الضريبي.

وأشارت في بيان إلى أنها تطالب بالسجن 4 سنوات و9 أشهر لمدرّب النادي الملكي البالغ 64 عاماً والمتهم بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم اعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته.

ويأتي هذا الإعلان قبل ساعات من خوض ريال إياب ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي يحمل لقبه 14 مرّة قياسية، أمام لايبزيغ الألماني، بعد فوزه ذهاباً 1-0.

وكانت محكمة جزاء مدريد أحالت أنشيلوتي إلى الحكم صيف 2023، بعد 3 سنوات من التحقيق. وحسب النيابة العامة، لم يُحدّد بعد موعد المحاكمة.

🟥 #آخر_خبر | النيابة العامة الإسبانية 🇪🇸 تطالب بسجل كارلو أنشيلوتي 🇮🇹 مدرب ريال مدريد @realmadridarab لمدة 4 سنوات و 9 أشهر بتهمة التهرب الضريبي pic.twitter.com/GDx2L3BVVq — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 6, 2024

وأوضح الادعاء في بيانه "رغم اعلانه أنه خاضع ضريبيا في إسبانيا وبأن مقرّ إقامته هو مدريد، لم يعلن في كشفه الضريبي سوى عن عائداته الشخصية من ريال مدريد" وليس إيرادات حقوق صورته.

وأضافت أن هذا الإغفال كان طوعياً ولجأ الإيطالي إلى شبكة من الشركات "المعقّدة" و"المربكة" للتلاعب بحقوق صورته.

وتابعت أنه نقل حقوق صورته لكيانات "غير نشطة واقعياً" مقرّها خارج إسبانيا، بغية "التعتيم على السلطات الضريبية في إسبانيا".

وتولى أنشيلوتي تدريب ريال العام الماضي، وكان قد غادر في مايو/أيار 2015 للإشراف على بايرن ميونيخ الألماني. وأشرف في وقت لاحق على نابولي الإيطالي وإيفرتون الانجليزي قبل العودة إلى "الملكي" عام 2021. بعد ربطه بتدريب منتخب البرازيل الصيف المقبل، وجدّد في ديسمبر/كانون الأوّل مع ريال حتى 2026.

ويُعدّ من أبرز المدرّبين في تاريخ اللعبة. وأحرز لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، اثنتان مع ميلان الإيطالي ومثلها مع ريال. كما أحرز دوريات محلية مع ريال وميلان وتشلسي الإنجليزي وبايرن وسان جرمان الفرنسي.