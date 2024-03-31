شاهد.. ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على برايتون

سجّل محمد صلاح هدف فوز ليفربول على برايتون آند هوف ألبيون، بعدما قلب تأخره بهدف للفوز 2-1، ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وأرسنال في وقت لاحق اليوم الأحد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلى 67 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أرسنال صاحب المركز الثاني، و4 نقاط أمام سيتي ثالث الترتيب.

وأحرز داني ويلبيك لاعب برايتون الهدف الأول بعد 84 ثانية من هجمة مرتدة، كللها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

⚽️🔥 برايتون يفاجئ ليفربول بهدف سريع في الدقيقة الثانية بصاروخية داني ويلبيك 👀 شاهد ردة فعل يورغن كلوب#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_برايتون#PremierLeague pic.twitter.com/N4iiSTmc0i — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 31, 2024

وعاد ليفربول إلى المباراة بهدف التعادل الذي أحرزه لويس دياز في الدقيقة 27، بعدما أخفق جويل فيلتمان لاعب برايتون في إبعاد ركلة ركنية، ونجح الجناح الكولومبي في وضعها بالشباك.

وأسفر ضغط ليفربول الهائل عن هدف الفوز، عندما سدد المهاجم المصري محمد صلاح في الشباك خلال الدقيقة 65، مستغلا تمريرة أليكسيس ماك أليستر.

⚽️🔥 الملك المصري محمد صلاح يمنح التقدم لليفربول بعد تمريرة مميزة من ماك أليستير#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_برايتون#PremierLeague pic.twitter.com/MZTGspGyyJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 31, 2024

وظن دياز أنه سجل الهدف الثالث بعد 6 دقائق من هدف صلاح، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل في قرار أكده حكم الفيديو المساعد، وكاد صلاح أن يهز الشباك من هجمة مرتدة في الدقيقة 74، لكنه سدد باتجاه الحارس.

وأطلق البديل آدم لالانا لاعب برايتون في الدقيقة 86 تسديدة باتجاه مرمى فريقه السابق، لكنها جاءت بعيدة، وتصدى حارس مرمى برايتون ببراعة لمحاولة من صلاح في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.